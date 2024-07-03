Росіяни стратили понад 110 українських полонених – Офіс генпрокурора

Росіяни стратили понад 110 українських полонених у в’язницях на території РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, передають «Новини України – НСН».

За словами Бєлоусова, катування українських полонених у російських місцях несвободи стає системним і свідчить, що це невіддільний складник політики РФ.

Наразі українські слідчі збирають доказову базу з місць, де практика катувань найбільш поширена.

У нас є окремий підрозділ, який займається саме цим напрямком. Питання лише часу, коли ці особи (причетні до катувань) потраплять у наші руки, — сказав Бєлоусов

Росіяни стратили понад 110 українських полонених вже після здачі в полон, а не в процесі

Він підкреслив, що йдеться саме про випадки страт, які відбулися уже після здачі в полон, а не під час. Адже відомо, що правоохоронці розслідують 28 кримінальних справ за фактом убивств 62 українських військових, які здавалися у полон і були в цей момент страчені.

У цих 28 справах акцент на стратах саме під час здачі в полон. Тут фігурують 62 випадки. Проте загалом у нас більше 110 військових були страчені уже після здачі в полон у місцях несвободи. Це й та сама «Оленівка», – пояснив прокурор

За його словами, розслідувати такі справи складно через відсутність доступу до території, а іноді й до тіл загиблих. Але є різні технології, які дозволяють максимально задокументувати те, що відбулося, навіть не маючи доступу.

Прокоментував Бєлоусов і одне із найбільш цинічних убивств, жертвою якого став Олександр Мацієвський. Нагадаємо, коли у нього стріляли, він вигукнув: «Слава Україні!»

Робота ведеться, але справа складна, проте ми рухаємося, поступово звужуємо коло до того, хто це може бути. Ми віримо, що перспектива є, – сказав правоохоронець

Що ж до теракту в Оленівці, він повідомив наступне:

Ми обстежили тіла наших військовополонених, які були повернуті, допитали сотні людей, інформація збирається як національними органами, так і нашими партнерами з інших країн. У цій справі ми обережні з точки зору певних оголошень, тому що коли помилимося в прізвищах або в підрозділах, то поставимо під сумнів наше розслідування. Справа складна, але ми віримо, що зможемо встановити поіменно всіх, хто керував цим. У нас багато напрацювань саме по цьому закладу. Не хочу загадувати, але можу запевнити близьких тих людей, які там загинули, і тих, хто вижив і був ушкоджений, що ця справа не забута і по ній ведеться робота.

Ще новини України: Рідні полонених будуть отримувати сповіщення у Дії – Михайло Федоров