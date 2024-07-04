Росія захопила 840 кв. км, а вся «заморожена» зброя США вже на фронті: огляд ситуації від аналітиків

Росія захопила 840 кв. км території України від початку свого нового наступу, а вся «заморожена» раніше через дискусії у Конгресі зброя США вже на фронті. Нижче – огляд ситуації на війні від аналітиків. Він допоможе отримати тверезе уявлення про те, що відбувається на фронті.

Інформацію з посиланнями на різні джерела підготувала моніторингова група «Кримський вітер», передають «Новини України – НСН».

Вся «заморожена» зброя вже на фронті

До початку літа на фронт в Україні в повному обсязі дійшла військова допомога із США, яка через суперечки у Конгресі виявилася замороженою з осені 2023 року. Остання спроба Росії скористатися сприятливою кон’юнктурою, відкривши новий фронт у Харківській області, вичерпала себе станом на початок червня, коли практично зупинилося просування на фронті.

Західні ЗМІ та експерти все частіше про вікно можливостей для Росії, що закривається, і пророкують важке літо з високими втратами без великих надій на відчутні успіхи.

За останній тиждень (з 27 червня) росія захопила в Україні 47 кв. км, а з 23 під 27 червня не просувалася зовсім, свідчать дані українського проекту DeepState. «Агентство» підбило підсумки майже дев’ятимісячного наступу Росії, який розпочався на початку жовтня під Авдіївкою.

Людські втрати на війні в Україні

Ні Росія, ні Україна не оприлюднюють достовірних даних щодо втрат сторін. Найбільш підтвердженими документально є підрахунки, які ведуть Російська служба Бі-бі-сі та Медіазона, що аналізують некрологи в соцмережах та ЗМІ.

З 6 жовтня 2023 року до 28 червня 2024-го видання нарахували таким чином 23 818 загиблих військових – це 41% від усіх російських втрат за весь час війни (всього – 57,8 тисяч). Видання відзначало, що з початку наступу на Авдіївку щотижнева кількість підтверджених втрат суттєво зросло – з 360 військових до 550-600.

«Бі-бі-сі» та «Медіазона» обмовляються, що їхні підрахунки – це не всі російські втрати, а реальні цифри можуть бути значно вищими.

За даними британської розвідки, втрати росії на фронті вбиті і поранені з жовтня 2023 року до кінця травня 2024-го склали близько 210-260 тисяч осіб. Якщо 22 жовтня втрати оцінювалися в 240-290 тисяч, то 31 травня вже у 500 тисяч осіб. І це без урахування бійців «ЧВК Вагнера».

The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американському конгресі в грудні 2023 року повідомила, що в Україні загинули або поранено 315 тисяч російських військових. У лютому 2024-го Міноборони США називало це ж число, а вже в червні відомство підвищило оцінку російських втрат до 350 тисяч.

Згідно з даними Ради Ради нацбезпеки США, тільки в жовтні-листопаді росія втратила під Авдіївкою 13 тисяч убитими та пораненими. У травні цього року, як писала The New York Times з посиланням на НАТО і західні розвідки, росія щодня втрачала понад тисячу людей загиблими та пораненими.

Президент України Володимир Зеленський у лютому заявляв, що за перші два роки війни загинула 31 тисяча українських солдатів, але західні чиновники вважають, що це занижені цифри.

Втрати у техніці

Згідно з даними проекту Oryx, з 10 жовтня 2023 року по 2 липня 2024-го було знищено, пошкоджено або захоплено 4218 одиниць російської військової техніки, у тому числі: 818 танків, 1393 бойові машини піхоти та 104 бронетранспортери. Це чверть російських втрат у техніці весь час війни.

Втрати України у техніці за чотири місяці контрнаступу (4 червня — 1 жовтня) також становили майже чверть (22,3%) від усіх українських втрат на той час, свідчать дані Oryx. Загалом ЗСУ за час контрнаступу втратили знищеними, пошкодженими або захопленими понад тисячу одиниць техніки: з них 142 танки, 218 БМП та 77 БТР.

Скільки Росія захопила території

За даними DeepState, з 10 жовтня 2023 року по 1 липня 2024-го російським військам вдалося захопити близько 840 кв. км на всіх ділянках фронту (це можна порівняти з територією Москви в межах МКАД). Найбільший приріст зафіксований у районі Авдіївки – 330,5 кв. км. У Харківській області, де наступ почався у травні, росія зайняла 184,7 кв. км.

OSINT-аналітик WarMapper оцінив російські придбання в Україні за час наступу у скромніші 550 кв. км.

За даними DeepState, Україна за час контрнаступу в червні-вересні 2023 року зуміла повернути близько 225 кв. км. території. За даними WarMapper, ЗСУ повернули більше – 420,5 кв. км.

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