«Росія вже навесні зможе загрожувати Дніпропетровщині, якщо зараз захопить Покровськ»: про що насправді стаття The Times

Росія вже навесні зможе загрожувати Дніпропетровщині, якщо зараз захопить Покровськ. Про це стаття The Times авторства Майкла Кларка. Статтю поширили багато українських ЗМІ і Телеграм-каналів. Вона викликала певну тривогу у мешканців Дніпропетровщини. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук прокоментував цей матеріал і закликав зважено ставитися до інформації та не допускати панічних настроїв і не розповсюджувати їх.

Росія вже навесні зможе загрожувати Дніпропетровщині, якщо зараз захопить Покровськ – про що стаття The Times

Якщо росія захопить транспортний вузол Покровська і висоти в Часовому Яру, то зможе використати їх як плацдармів для більш масштабного наступу на північ і захід, щоб захопити решту Донбасу і загрожувати Дніпропетровській області навесні наступного року — пише The Times.

У статті говориться, що коли українські війська перетнули кордон у Курській області більше трьох тижнів тому в драматичному контратакуючому гамбіті, росія відповіла, скориставшись можливістю ще більше розтягнути українські сили, подвоївши свої зусилля для захоплення Покровська і Часового Яру на Донбасі.

Українці дуже стримано говорять про кількість військ, які вони виділили для цього наступу. Вони хочуть змусити Кремль гадати. Але немає жодних сумнівів, що туди було направлено значну частину їхньої найкращої техніки.

На всьому північному фронті українці спонукають росіян дати гідну відсіч і ввести в бій основні підрозділи — і, таким чином, відволіктися від боїв за контроль над Покровськом і Часів Яром на півдні.

Однак у Покровську та Часовому Яру захисникам не вистачає людей, боєприпасів і сну. Вони здають позиції, в той час як Москва, схоже, готова пожертвувати необмеженою кількістю військ для Покровська. Як і в Маріуполі, Сєвєродонецьку, Бахмуті та Авдіївці, російські війська, схоже, мають намір зрівняти місто з землею, щоб заволодіти руїнами.

З наближенням зими обидві сторони запекло борються за перевагу до листопада, коли холод і волога сповільнять пересування військ і знизять темпи будь-яких наступальних наземних операцій до весни наступного року.

Коментар Миколи Лукашука

Микола Лукашук зазначив, що yизка популярних телеграм-каналів, посилаючись на статтю Майкла Кларка у виданні «The Times», пишуть: вже навесні 2025 року рф може піти в наступ на Дніпропетровщину.

Подібні меседжі можуть призвести до непотрібної тривоги, що зараз не на користь, – каже голова облради

Насправді ж, за його словами, суть статті Кларка – це потреба України в міжнародній підтримці. А також успіхи, які Україна вже має на полі бою. Наприклад, успіх в Курській області як інструмент тиску на путіна.

Майкл Кларк є провідним британським експертом з питань оборони та безпеки. Також він є колишнім генеральним директором Королівського інституту об’єднання служб (RUSI) – провідного британського аналітичного центру, що займається питаннями оборони і міжнародної безпеки. У своїй статті Кларк аналізує можливі сценарії розвитку та виклики, з якими стикаються обидві сторони, – пояснює Лукашук

Він цитує, що саме пише автор стосовно Дніпропетровщини: «Другою стратегічною нагородою для Москви в цій битві може бути захоплення транспортного вузла Покровська та височини в Часовому Яру, а потім використання їх як плацдармів для більшого наступу на північ і захід, щоб захопити решту Донбасу та загрожувати Дніпропетровщині навесні наступного року».

Автор дійсно обговорює можливість нових бойових дій наступного року. В матеріалі не міститься конкретних згадок і не йдеться про Дніпропетровщину як про основний напрямок для російського наступу. Кларк згадує Дніпропетровщину в контексті можливих загроз, але область не є основним фокусом його аналізу, – наголошує Микола Лукашук

Він нагадує, що загроза з боку рф існує щодня, для кожної області України.

Варто пам’ятати, що інформація – потужний інструмент. Вона здатна як заспокоїти, так і викликати паніку, яка зараз точно нам не на користь. Тому зберігайте спокій, не піддавайтеся паніці, поширюйте достовірну та коректну інформацію. У лютому 2022 було страшніше. Війна триває. Підтримуйте Сили Оборони у всіх можливих формах, допомагайте країні, – резюмував Микола Лукашук

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