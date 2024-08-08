Тортури у російському полоні переживають 95% українців – ООН

Інформують «Новини України – НСН» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російська влада катує українських військовополонених, починаючи з перших допитів. Практика тортур, застосовувана окупантами, є «поширеною і систематичною».

Про це сказав в інтерв’ю нідерландському телеканалу NOS, яке цитує Інститут вивчення війни, глава Моніторингової місії ООН (ООН) з прав людини в Україні Даніель Белл.

Белл заявив, що Росія катувала 95% українських військовополонених у російських в’язницях.

Він наголосив, що тортури українських військовополонених є військовим злочином. Катування військовополонених є порушенням статті 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Заступник командира української бригади 7 серпня повідомив, що російська влада в СІЗО Ростовської області катувала і ‘звіряче’ вбила українського військовополоненого, який служив у його бригаді.

‘Заяви Белла та попередні звіти моніторингової місії про порушення Росією прав українських військовополонених узгоджуються з давніми оцінками ISW про систематичні порушення Росією міжнародних прав людини та гуманітарного права в окупованій Україні та українських військовополонених’, – йдеться у звіті Інституту

Нагадаємо приблизно таку саму оцінку висловив нещодавно генпрокурор Андрій Костін. За його словами, до 90% українських полонених у Росії страждають від різноманітних тортур, нелюдського ставлення та насильства.

Про тортури у російському полоні давно відомо

Також нагадаємо, що раніше управління ООН з прав людини заявляло про зафіксовані страти та катування військовополонених з боку російських окупантів. Про це розповідала голова Моніторингової місії Організації Об’єднаних Націй з прав людини в Україні Матільда Богнер.

Так, вона зазначала, що розповіді колишніх українських військовополонених свідчать про те, що росіяни краще ставилися до тих, хто потрапив до них після того, як командири домовилися про здачу в полон. Але більшість українських військовополонених, які потрапили в полон під час бою, зазнавали катувань або жорстокого поводження.

Зокрема, окупанти вдавалися до побиття, катування електричним струмом, а в деяких випадках – завдання вогнепальних чи колотих поранень кінцівок, розповіли українці. Також поширеним явищем була імітація страти. ООН задокументувала, як п’ятеро українських військовополонених померли впродовж інтернування від травм, отриманих під час катувань, ще п’ятеро померли через брак медичної допомоги.

“Умови тримання під вартою багатьох українських військовополонених були разючими. Військовополонений, із яким ми спілкувалися, розповів нам – цитую: “Нам давали їжу, якої вистачало лише для того, щоб не вмерти”. Доступ до медичної допомоги часто був недостатнім або його взагалі не було, що іноді призводило до жахливих наслідків”, – зазначала Богнер

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