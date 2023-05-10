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Робота за кордоном: як не потрапити до пастки торгівців людьми, куди звертатися

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Робота за кордоном: як не потрапити до пастки торгівців людьми, куди звертатися
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Робота за кордоном сьогодні актуальна для мільйонів українських біженців, які вимушені були залишити батьківщину через війну. Більшості вдається вдало працевлаштуватися. Але існують реальні загрози і небезпечні ситуації. На жаль, злочинність є скрізь. Як не потрапити до пастки торгівців людьми або шахраїв, і куди звертатися у разі виникнення проблем, читайте нижче.

Іноді про небезпеку чи шахрайство сигналізують певні красномовні ознаки. У яких випадках краще відмовитися від пропозицій?

Не погоджуйтеся на роботу, якщо:

  • на вас давлять і вимагають дати згоду негайно (бажаючих багато, чекати не будемо);
  • вам пропонують працювати нелегально (не треба платити податки, тому зарплатня більша);
  • не повідомляють назву або ім’я роботодавця та його реквізити (яке це має значення);
  • вимагають віддати паспорт або інші документи (це треба для одержання дозволу, оформлення договору і т.д.);
  • вимагають плату за працевлаштування (я маю компенсувати свої видатки на ваше працевлаштування і маю бути впевнений/впевнена, що ви не передумаєте);
  • не надають інформації, яку роботу треба виконувати (яка різниця, ваша кваліфікація не має значення, розберетеся тощо);
  • пропонують явно завищену заробітну плату (це ексклюзивна пропозиція, тільки для вас, бо я відчуваю до вас симпатію і т.д.) тощо.

Що варто робити, аби не потрапити до пастки торгівців людьми

  • тримайтесь по двоє або троє;
  • не сідайте до автомобілів поодинці, запишіть номерні знаки авто, котрим їдете;
  • в жодному разі не віддавайте свої документи;
  • зробіть копії важливих документів і надішліть їх на свою електронну пошту;
  • довіряйте свої документи лише працівникам прикордонної служби та поліції;
  • не погоджуйся на неофіційну роботу;
  • повідомте рідним докладну інформацію про місце свого перебування та розкажіть про подробиці роботи;
  • у підозрілих ситуаціях звертайтеся до поліції або прикордонників тощо.

Робота за кордоном: куди звертатися у разі виникнення проблем

Робота за кордоном: як не потрапити до пастки торгівців людьми, куди звертатися

Якщо ви чи хтось із ваших знайомих чи близьких маєте сумніви щодо запропонованої роботи, або стали жертвою примусової праці, або у вас вилучили особисті документи, або примушували до незаконних дій, – звертайтеся за безкоштовною консультацією.

Україна:

Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: 0 800 505 501 або 527 (безкоштовно з номерів мобільних операторів України).

Республіка Польща:

  • Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, Ла Страда +48 22 628 99 99 або +48 605 68 77 50
  • Національний центр консультування та допомоги постраждалим від торгівлі людьми +48 22 628 01 20
  • Посольство України в Республіці Польща  +48 698 608 837, +48 22 621 39 79

Республіка Молдова:

  • Центр боротьби з торгівлею людьми МВС Молдова +373 22 25 49 98 (цілодобово)
  • Гаряча лінія з безпечної міграції й протидії торгівлі людьми, Ла Страда 0 800 777 77 (безкоштовно з Республіки Молдова) +373 22 23 33 09 (для дзвінків із-за кордону)
  • Посольство України в Республіці Молдова +373-22-58-22-84 / +373-22-58-21-51

Румунія:

  • Міжнародна організація з міграції Румунія +40 21 210 30 50
  • Національне агентство з боротьби з торгівлею людьми +40 21 313 31 00 / 0 800 800 678
  • Посольство України в Румінії + 40 212 30 36 60

Словацька Республіка:

  • Міжнародна організація з міграції Словаччина +421 907 787 374
  • Гаряча лінія для постраждалих від торгівлі людьми +421 800 800 818
  • Посольство України в Словацькій Республіці +421 259 202 816 / +421-259-202-813

Угорщина:

  • Міжнародна організація з міграції Угорщина +36 14 72 25 00
  • Національна кризова та інформаційна лінія +36 80 20 55 20
  • Посольство України в Угорщині +36-14-22-41-20 / +36-14-22-41-22 (23)

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Ще новини України і світу: Ринок праці в Україні – куди можна влаштуватися на роботу без документів, ВПО чи після ув’язнення

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