Робота за кордоном: як не потрапити до пастки торгівців людьми, куди звертатися

Робота за кордоном сьогодні актуальна для мільйонів українських біженців, які вимушені були залишити батьківщину через війну. Більшості вдається вдало працевлаштуватися. Але існують реальні загрози і небезпечні ситуації. На жаль, злочинність є скрізь. Як не потрапити до пастки торгівців людьми або шахраїв, і куди звертатися у разі виникнення проблем, читайте нижче.

Іноді про небезпеку чи шахрайство сигналізують певні красномовні ознаки. У яких випадках краще відмовитися від пропозицій?

Не погоджуйтеся на роботу, якщо:

на вас давлять і вимагають дати згоду негайно (бажаючих багато, чекати не будемо);

вам пропонують працювати нелегально (не треба платити податки, тому зарплатня більша);

не повідомляють назву або ім’я роботодавця та його реквізити (яке це має значення);

вимагають віддати паспорт або інші документи (це треба для одержання дозволу, оформлення договору і т.д.);

вимагають плату за працевлаштування (я маю компенсувати свої видатки на ваше працевлаштування і маю бути впевнений/впевнена, що ви не передумаєте);

не надають інформації, яку роботу треба виконувати (яка різниця, ваша кваліфікація не має значення, розберетеся тощо);

пропонують явно завищену заробітну плату (це ексклюзивна пропозиція, тільки для вас, бо я відчуваю до вас симпатію і т.д.) тощо.

Що варто робити, аби не потрапити до пастки торгівців людьми

тримайтесь по двоє або троє;

не сідайте до автомобілів поодинці, запишіть номерні знаки авто, котрим їдете;

в жодному разі не віддавайте свої документи;

зробіть копії важливих документів і надішліть їх на свою електронну пошту;

довіряйте свої документи лише працівникам прикордонної служби та поліції;

не погоджуйся на неофіційну роботу;

повідомте рідним докладну інформацію про місце свого перебування та розкажіть про подробиці роботи;

у підозрілих ситуаціях звертайтеся до поліції або прикордонників тощо.

Робота за кордоном: куди звертатися у разі виникнення проблем

Якщо ви чи хтось із ваших знайомих чи близьких маєте сумніви щодо запропонованої роботи, або стали жертвою примусової праці, або у вас вилучили особисті документи, або примушували до незаконних дій, – звертайтеся за безкоштовною консультацією.

Україна:

Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів: 0 800 505 501 або 527 (безкоштовно з номерів мобільних операторів України).

Республіка Польща:

Гаряча лінія з протидії торгівлі людьми, Ла Страда +48 22 628 99 99 або +48 605 68 77 50

Національний центр консультування та допомоги постраждалим від торгівлі людьми +48 22 628 01 20

Посольство України в Республіці Польща +48 698 608 837, +48 22 621 39 79

Республіка Молдова:

Центр боротьби з торгівлею людьми МВС Молдова +373 22 25 49 98 (цілодобово)

Гаряча лінія з безпечної міграції й протидії торгівлі людьми, Ла Страда 0 800 777 77 (безкоштовно з Республіки Молдова) +373 22 23 33 09 (для дзвінків із-за кордону)

Посольство України в Республіці Молдова +373-22-58-22-84 / +373-22-58-21-51

Румунія:

Міжнародна організація з міграції Румунія +40 21 210 30 50

Національне агентство з боротьби з торгівлею людьми +40 21 313 31 00 / 0 800 800 678

Посольство України в Румінії + 40 212 30 36 60

Словацька Республіка:

Міжнародна організація з міграції Словаччина +421 907 787 374

Гаряча лінія для постраждалих від торгівлі людьми +421 800 800 818

Посольство України в Словацькій Республіці +421 259 202 816 / +421-259-202-813

Угорщина:

Міжнародна організація з міграції Угорщина +36 14 72 25 00

Національна кризова та інформаційна лінія +36 80 20 55 20

Посольство України в Угорщині +36-14-22-41-20 / +36-14-22-41-22 (23)

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