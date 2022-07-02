Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки російських військових поранено під час війни в Україні з 24 лютого. Цифри він назвав під час зустрічі посадовця з групою німецьких депутатів від фракції ХДС/ХСС на чолі з виконуючим обов’язки керівника комітету Бундестагу у закордонних справах паном Томасом Ерндлем в ході їх візиту до Києва, передає NNS.

Ворог втратив понад 30 000 своїх солдат в Україні. Понад 90 000 росіян – поранені. Дуже багато зниклих безвісти, – сказав Резніков.

Російське керівництво багатьох окупантів видає як «загублених», щоб не виплачувати грошові компенсації родинам.

Міністр оборони України наголосив, що агресор прагне вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Також ставить завдання щодо утримання та забезпечення сухопутного коридору з окупованим Кримом, блокування морських комунікацій України у Чорному морі. У свою чергу, територію білорусі використовує для нанесення ракетних ударів по Україні.

Ми робимо все, щоб обороняти усі потенційно загрозливі напрямки, – зазначив Олексій Резніков .

Він наголосив, що неспровокована військова агресія росії проти України «підірвала» європейську систему безпеки. Міжнародний порядок, заснований на чітких правилах, знаходиться під загрозою.

Олексій Резніков подякував німецьким парламентарям за підтримку Українського народу та надання допомоги Україні.

– До 24 лютого росія вела в Україні гібридну війну. Сьогодні – це інтенсивні бойові дії. Ворог використовує важке озброєння, авіацію. У них набагато більше ресурсів. Тому Україні необхідне озброєння країн НАТО, нам потрібно ще більше далекобійної артилерії, щоб зберегти життя українських воїнів на полі бою та захистити мирне населення. Після зустрічей у форматі «Рамштайн» мав предметні розмови з моєю колегою – Міністром оборони ФРН пані Крістіне Ламбрехт. Ми говорили про отримання необхідної зброї для ЗСУ. У нас є певний прогрес. Однак, в рамках двосторонньої співпраці, ми зацікавлені у прискоренні постачання озброєння та військової техніки з вашої країни. Це зміцнило б наші Сили оборони, – зазначив Олексій Резніков.

В рамках зустрічі Міністр оборони України поінформував іноземних гостей про поточну ситуацію на полі бою та наголосив, що міжнародна військова технічна допомога поступово сприяє зміні ходу бойових дій.

Також Міністр оборони наголосив, що «зберігати обличчя» путіну, на що досі натякають окремі партнери, вже пізно.

– Після звірств та злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі… Ми захищаємо свої землі, боремося за свободу, захищаємо весь європейський континент. Давайте просто разом переможемо ворога, – закликав Олексій Резніков

Представники Бундестагу висловили свою солідарність з Українським народом і запевнили у подальшій підтримці України.