Рашист, який вбивав людей у Бучі, обіцяє повернутися і продовжити «різати голови українцям»

20-річний рашист, який вбивав людей у Бучі не тільки не заперечує своїх злочинів, а більше того – обіцяє повернутися і продовжити «різати голови українцям». Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає NNS. Він оприлюднив скріни переписки з окупантом.

Небайдужі знайшли сторінку російського окупанта із Владивостока 20-річного Михайло Ткача у соцмережі і почали писати йому, що він кат і окупант. У відповідь на це рашист не лише не заперечує своїх злочинів, а й відкрито загрожує повторити свої звірства.

«Як тільки я заїду знову до вас, я буду різати ваші голови», – пише він. «А ти розумієш, що ми на твоїй землі, і вбиваємо ми вас?» – відповідає він одному з дописувачів.

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