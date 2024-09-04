Рада не підтримала відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки

Рада не підтримала відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передають «Новини України – НСН».

Верховна Рада не підтримала відкликання народної депутатки Мар‘яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Железняк уточнив, що законодавчу ініціативу №10391 підтримали 205 народних депутатів з 226-ти необхідних.

Рада не підтримала відкликання Безуглої

За його словами, лише 124 з 233 народних обранців із фракції «Слуга народу» проголосували за відповідну ініціативу.

Постанову підтримали 17 депутатів із «Європейської солідарності», із «Батьківщини» – 15 , з «Голосу» – 12, «Довіри» – 12, «Відновлення України» – 10, «За майбутнє» – 9, позафракційних – 6.

Железняк оприлюднив результати голосування.

При тому, що це стара постанова №10391, тому з заступника комітету вона то була б відкликана, але членом Комітету з нацбезпеки залишалась би. Тобто навіть така собі слабка постанова і то була Слугами заблокована, – прокоментував нардеп

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