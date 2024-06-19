Інформація про пил із Сахари не відповідає дійсності – Укргідрометцентр

Інформація про пил із Сахари, який нібито знову суне до України, не відповідає дійсності. Про це офіційно повідомили в Укргідрометцентрі 19 червня.

Мережею Інтернет шириться новина (з посиланням на Copernicus) про надходження пилу з Сахари на територію України й, ніби він очікується у Києві, – йдеться у повідомленні, передають Новини України – НСН

Інформація про пил із Сахари не відповідає дійсності

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують цю інформацію.

Ми не чекаємо пустельного пилу над Україною. Варто зауважити, що згідно з Copernicus, пил очікується над Середземномор’ям. До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра ми очікуємо короткочасні дощі з грозами, – йдеться у повідомленні

Українські ЗМІ просять не розповсюджувати фейкові новини, не узгодивши їх з офіційним джерелом.

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