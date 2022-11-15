Ситуація критична: все, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні 15 листопада (фото, відео)

МАТЕРІАЛ ОНОВЛЮЄТЬСЯ. Російські терористи у вівторок завдали чергового спланованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ситуація критична, – заявили в Офісі президента України, передає NNS. Нижче – все, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні 15 листопада.

Повітряна тривога у різних областях України у вівторок 15 листопада тривала від 4 до 6 годин. Росія випустила по території нашої країни 90 ракет. Це більше, ніж 10 жовтня. З них 70 було збито силами ППО. Атака стала наймасштабнішою після 24 лютого.

Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. В столиці ситуація вкрай важка, вводяться спеціальні графіки аварійних відключень. Укренерго вимушені розпочати екстрені відключення світла для збалансування енергосистеми та уникнення аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Споживайте електроенергію помірно і тримаймося! Терористи все одно будуть переможені, – звертається до громадян влада.

Все, що відомо про масовану ракетну атаку по Україні 15 листопада: ситуація в регіонах

Київ і Київська область

По Києву відбулося падіння уламків ракет в трьох місцях. Два в Печерскому районі і один в Оболонскому, де уламки впали на фундамент занедбаного будівництва.

На відео – збиття однієї з ракет у небі над Київщиною

В будинок на Печерську у Києві прилетіла вже збита ракета, одна людина загинула, повідомив пресофіцер Головного управління ДСНС Києва Олександр Макушенко. За його словами, мінімальна кількість жертв обумовлена тим, що ракета прилетіла вдень, коли в будинку не було багато людей. Вони змогли самі евакуюватися.

Під час ракетної атаки росіян постраждали десять будинків на Київщині – повідомив керівник поліції області Нєбитов.

Місто та область частково без електропостачання, введені екстрені відключення.

В області введені екстрені відключення електроенергії. У Києві після атаки зупинили червону лінію метро, але після 18:30 рух відновили.

Київське метро під час атаки

Ситуація в регіонах

Волинська область — підтверджено приліт у Ковелі по об’єкту енергетичної інфраструктури, частково немає світла. Влада закликає населення запастися усім необхідним

Житомир — дві ракети потрапили в об’єкт критичної інфраструктури, місто знеструмлено. У Житомирі 16 листопада не ходитимуть тролейбуси та трамваї

Львів — був приліт. Мер Львова повідомив, що 80% міста залишається без світла. Гарячої води немає. Комунальники запускають дизель-генератори.

В результаті ракетного обстрілу одна людина поранена. Стан – важкий’, – повідомив Садовий.

Мобільні оператори обмежили роботу частини сервісів, щоб заощадити електроенергію. Також у місті не працює електротранспорт. Про відбій тривоги у місті повідомляли машини з гучномовцями.

Рівне — приліт по об’єкту інфраструктури. Рівне і область без світла.

Вінниччина. На Вінниччині росіяни завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури. Після відключення електрики у частині Вінниці не працюють світлофори.

Черкащина — працювало ППО. Через масову ракетну атаку на Черкащині без світла залишилися понад 500 тисяч користувачів

Дніпропетровщина. Кривий Ріг потрапив під ракетну атаку, уражений об’єкт енергетичної інфраструктури, руйнування серйозні. Через ракетний обстріл близько 500 шахтарів застрягли під землею у Кривому Розі. На даний момент співробітники ДСНС вже розпочали їх евакуацію. У Дніпропетровській області розпочалися екстрені відключення світла

Одеська область — частково без світла.

Хмельницька область — два прильоти, регіон частково знеструмлений.

Івано-Франківська область — були звуки вибухів, пишуть про проблеми зі світлом та водою. Мер Івано-Франківська закликав запастися водою через можливі перебої в електропостачання. Окремі населені пункти на Прикарпатті знеструмлені.

Полтавська область — є попадання в Кременчуці.

Харків — кілька прильотів, місто без світла, зупинено метро. У Харкові не працюють світлофори, на перехрестях затори

Суми та область — через прильоти ввели екстрене відключення електроенергії;

Тернопільщина — працювало ППО. 90% Тернопільської області – без світла, – голова ОВА

Кіровоградська область — два прильоти по енергетичній інфраструктурі. Через ракетні удари в області застосовуватимуть аварійні відключення електроенергії

Чернігівська область — працювало ППО. Чаус повідомив про додаткові відключення електроенергії на Чернігівщини. Чернігівців попереджають про можливе відключення води

В Україні фіксують збої у роботі інтернету.

Електроенергія 15 листопада частково зникла у Молдові

Причиною відключень електроенергії у Молдові стали ракетні обстріли рф української критичної інфраструктури, — заявив віцепрем’єр Молдови Андрей Спину.

Реакція української влади і світу

Президент Зеленський у своєму зверненні сказав, що ситуація дуже важка, але ми все витримаємо.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після масованої атаки написав у твіттері, що чекає на реакцію учасників саміту G20.

«Уникайте «закликів до обох сторін». Стати на бік людей, а не злочинців», — написав Кулеба.

На атаку відреагували і американці, посол США у Києві Бріджіт Брінк написала:

«Чергова хвиля жорстоких нападів — ми залишаємося з нашими колегами, сусідами та друзями тут, у Києві та по всій Україні. Ми продовжуватимемо підтримувати українців, які місяцями залишалися мужніми перед безглуздим нападом Росії, а також з тими, хто бореться за захист України». Глава МЗС Нідерландів Вопке Хустра написав із притулку: «На обстріли РФ може бути лише одна відповідь: продовжувати підтримувати Україну».

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