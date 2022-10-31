Масштабна ракетна атака на Україну 31 жовтня – все, що відомо

Російською федерацією була здійснена масштабна ракетна атака на Україну 31 жовтня. NNS зібрав всю інформацію, яка відома на даний час. Матеріал оновлюється.

Отже, зранку 31 жовтня в Україні оголосили повітряну тривогу по всій території, окрім окупованого Криму. Армія рф запустила десятки крилатих ракет з різних точок.

О 7.00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України.

З літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 із півночі Каспійського моря та Волгодонська (Ростовська область).

44 крилатих ракети були знищені силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування:

«Центр» – 18,

«Південь» – 12,

«Схід» – 9,

«Захід» – 5.

Але, на жаль, деякі ракети все ж долетіли до цілі і влучили в інфраструктуру.

Київ

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про удар по критичній інфраструктурі столиці, також є прильоти у передмістях Києва.

Ракетними ударами пошкоджено енергооб’єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у Києві.

У Київській області пошкоджено енергетичну інфраструктуру, частина регіону – без світла. Вводяться екстрені відключення електроенергії. Про це попередив голова ОВ Олексій Кулеба.

Він закликав мешканців підготуватися до тривалої відсутності електрики.

На Київщині внаслідок роботи ППО — травмовані люди та пошкоджені будівлі, — повідомив начальник поліції в області Нєбитов

Дніпро

Росіяни поцілили по об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпрі та Павлограді. Серйозні руйнування. Працюють усі служби, – повідомив начальник ОВА Валентин Резніченко.

Втім, відомо, що більшість ракет, якими росія атакувала Дніпропетровщину, було збито.

Мінус 9 російських ракет – завдяки захисникам з повітряного командування «Схід». Під час масштабної атаки військові знищили 9 крилатих ракет ворога, – написав Резніченко.

Харків

Є удари по критичній інфраструктурі – повідомим мер Терехов. Через знеструмлення у Харвкові зупинилося метро.

Запоріжжя

В Запоріжжі завдали удару по об‘єкту критичної інфраструктури, в місті виникли відключення електроенергії, повідомив в.о міського голови Куртєв. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Вінниця

Над регіоном збита ракета, яка потім впала на цивільні об’єкти, але загиблих немає – голова ОВА Борзов.

Миколаїв

Одна з ракет ймовірно втратила контроль та повернула в бік Росії – повідомив Віталій Кім, прокоментувавши відповідне відео.

Кропивницький

У Світловодську – постраждав об’єкт критичної інфраструктури – голова ОВА Райкович.

Чернівці

У Чернівецькій області є пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетного обстрілу росіян – Чернівецька ОДА

Хмельницький

Уламки ракет впали на території Хмельницької області та зруйнували цивільний об’єкт, – голова ОВА. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Львів

Над Львівщиною збили ракети ворога – Львівська ОВА

Черкаси

Російська армія атакувала об’єкт критичної інфраструктури Черкащини. Частину області знеструмлено, повідомив керівник ОВА Табурець.

Росіяни завдали ракетних ударів по трьох ГЕС України. Йдеться про Дніпровську, Дністровську та Кременчуцьку ГЕС, — повідомляє профільне видання Еlektrovesti. У багатьох регіонах вводяться екстрені відключення електроенергії. У деяких вже немає світла через аварійні відключення. Також деякі міста залишилися без води, є проблеми з мобільним зв’язком і інтернетом.

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