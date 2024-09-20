Масована повітряна атака 20 вересня: виникли пожежі, «Шахед» пролетів над АЕС – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова масована повітряна атака 20 вересня. Вона розпочалася вночі і тривала ще вранці. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Більшість ворожих цілей вдалося збити, але є руйнування. Бойова робота проводилася у 13 областях.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент.

Інформація від Повітряних сил

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 20 вересня 2024 року російські окупанти атакували Донеччину трьома ракетами невстановленого типу, Дніпропетровщину – керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 70-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф).

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 61 ударний БпЛА та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Внаслідок активної протидії Сил оборони дев’ять ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України (інформація про постраждалих чи руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

Масована повітряна атака 20 вересня: ситуація в регіонах

Львівщина

Під час повітряної тривоги, яка тривала на Львівщині з 03:56 по 04:32 20 вересня, у повітряний простір області залетів один ворожий ударний безпілотник. Про це повідомляють у Львівській ОВА.

Сили ППО ПвК «Захід» знищили «Шахед».

Втім, унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа у селищі Куликів. Тут загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки.

Пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.

У ДСНС повідомляють, що 20 вересня о 04:32 надійшло повідомлення про те що в сел. Куликів Львівського району відбулось падіння уламків безпілотника в господарську цегляну двоповерхову будівлю розміром 15×20м, внаслідок чого відбулось її руйнування та пожежа на площі 20 кв. м.

Пожежу локалізовано о 05:01 та о 05:31 ліквідовано.

Внаслідок події ніхто не постраждав.

Черкащина

Під час повітряної тривоги в області було збито 13 ворожих безпілотників на Черкащині. Повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, люди не постраждали.

“У двох випадках через падіння уламків займалась лісова підстилка. Натепер пожежі ліквідовані”, – йдеться у повідомленні

Дніпропетровщина

ПвК “Схід” знищили у Дніпропетровській області ракету і «Шахед»

Про це повідомляють у ДніпроОВА.

Хмельниччина

Під час нічної атаки 20 вересня російський безпілотник «Шахед» пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької атомної електростанції станції.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БпЛА типу “Шахед” у безпосередній близькості до ХАЕС”, – йдеться у повідомленні чиновника

Кіровоградщина

У Кіpовогpадській області вночі, 20 веpесня, пpацювала ППО.

Пpо це повідомляє начальник обласної військової адміністpації Андpій Райкович.

Під час нічної повітpяної тpивоги pезультативно відпpацювали обоpонці неба на Кіpовогpадщині.

Без наслідків, – зазначив Андpій Райкович

У Кіpовогpадській області вночі повітpяна тpивога тpивала більше 5 годин. Повітpяні сили ЗСУ повідомляли пpо загpозу “шахедів”.

Івано-Франківщина

Російські війська в ніч на п’ятницю знову атакували Івано-Франківську область. Унаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав. Про це заявила голова ОВА Світлана Онищук, повідомляє Лівий берег.

“Цієї ночі наша область знову зазнала ворожої атаки. Під час повітряної тривоги на Прикарпатті працювали сили ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих”, – написала вона.

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