Нічна повітряна атака 19 вересня: збили 42 «Шахеди» і ракету – все, що відомо

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака 19 вересня. Росіяни запускали по Україні «Шахеди» і ракети. Переважну більшість ворожих цілей вдалося збити.

«Новини України – НСН» розповідають все, що відомо про атаку на цей момент. Новина доповнюється.

Інформація від Повітряних сил

За даними Повітряних сил, у ніч на 19 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 46-ти засобів повітряного нападу противника.

Окупанти вдарили по Харківщині трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області, а також 42-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – рф).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито усі 42 ударних БпЛА!

Також на східному напрямку збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Київській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Нічна повітряна атака 19 вересня: ситуація в регіонах

Харківщина

18 вересня близько 23:50 росіяни завдали ракетних ударів по Шевченківському району Харкова. Повністю згоріли дві господарчі споруди. У прилеглих багатоквартирних житлових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна. За попередніми даними, атаки по місту ворог здійснив трьома ракетами типу С-400.

Миколаївщина

На Миколаївщині у ніч на 19 вересня силами та засобами протиповітряної оборони знищено 18 безпілотників типу «Shahed 131/136».

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Черкащина

Оборонці неба успішно збили ворожий безпілотник над Черкащиною. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Однак, під час бойової роботи по іншій цілі було пошкоджено один із освітніх закладів на Звенигородщині. Пожежу покрівлі оперативно ліквідували, постраждалих немає.

Табурець закликав жителів області реагувати на попередження, адже навіть збиття цілей не гарантує безпеки через можливі уламки.

Дніпропетровщина

Вночі в області працювала ППО. Збили ворожу ракету.

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

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