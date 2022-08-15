Потужний удар по базі вагнерівців в Попасній: масштаби серйозніші, ніж визнала росія

14 серпня було зафіксовано потужний удар по базі вагнерівців в Попасній на Луганщині. Внаслідок ракетного удару сталася пожежа, почалися вибухи, зафіксовані руйнування. Масштаби втрат окупантів очевидно набагато серйозніші, ніж визнала росія, передає NNS.

Зазначимо, що інформація про «бавовну» на окупованій Луганщині майже одразу з’явилася у проросійських пабліках і Телеграм-каналах. Зокрема, фото і відео публікував Типичный Донецк. Тут також було оприлюднено скріни з цікавими коментарями, де росіяни та їх посіпаки звинувачують у вибухах російського воєнкора Сергія Середу, який зробив матеріал про базу і злив таким чином цінну інформацію.

Завдяки фото Середи ЗСУ вдалося встановити місцезнаходження ворожої бази і завдати по ній удару з РСЗВ HIMARS.

З української сторони про вибухи в Попасній повідомив журналіст та блогер Денис Казанський. Він розповів, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців.

Наразі у соцмережах оприлюднили нові фото та відео з тимчасово окупованої РФ Попасної. Вони свідчать про те, що масштаби руйнувань там виявилися набагато серйознішими, ніж показала кремлівська пропаганда.

У російських Telegram-каналах раніше було опубліковано фото, на якому видно пошкоджений вибухом перший поверх захопленого окупантами багатоквартирного будинку, який нібито і був основною ціллю українських військових.

У той же час на інших світлинах очевидців відображені реальні результати удару, який практично повністю знищив одну з будівель, в якій знаходився штаб найманців.

Точна кількість втрат окупантів наразі не відома. Але голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай натякнув, що мова може йти про понад 100 вагнерівців.

Голова Луганської ОВА підтвердив, що ЗСУ вдало відпрацювали по штабу кремлівських найманців, на який їх навів один з кремлівських пропагандистів.

Цього разу вчора в Попасній, де точним ударом розбитий штаб ПВК “Вагнера, — зазначив керівник Луганської ОВА.

Він наголосив, що наразі уточнюється кількість ліквідованих кремлівських бойовиків ПВК “Вагнера”.

8 серпня кремлівський військкор Сергій Среда написав, що приїхав у Попасну і відвідав штаб ПВК. Він опублікував фото, на яких можна побачити український вказівник на найближче укриття з адресою “Миронівська, 12”. За цією адресою у Попасній справді розташована багатоповерхівка, візуально схожа на ту, яку сфотографував Среда. За будинком є гаражі. Їх теж видно на фото з місця удару.

Низка дрібних російських ЗМІ передрукували радісне повідомлення кореспондента.

Зараз цей пост Среди вже видалений. В його telegram залишилась тільки коротка згадка про те, що чоловік зустрічався з “вагнерівцями”.

Поки що деталі не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це для нас вже не буде новиною, – сказав Гайдай сьогодні в ефірі єдиного телемарафону.

Зазначимо, що в мережі розповсюджується інформація, ніби на базі під час вибуху знаходився його кремлівський куратор Євген Пригожин, відомий також як «кухар Путіна», з яким пов’язують скандальну «фабрику тролів».

Гайдай цю інформацію не підтвердив. Він схильний вважати, що Пригожина в Попасній не було. А от його заступники були і могли постраждати.

Користувачі в мережі вже назвали удар по вагнерівцям початком помсти за Оленівку.

Останнім часом кількість «бавовни» на окупованих росією територіях України суттєво збільшилася. ЗСУ разом з партизанами систематично нищать ворожу техніку, боєприпаси і живу силу.

Українські воїни знищили базу вагнерівців завдяки тіктокерам з рф