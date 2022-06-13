Українські воїни знищили базу вагнерівців завдяки тіктокерам з рф

Збройні Сили України знищили базу вагнерівців у Кадіївці Луганської області. З’ясувалося, що наведення наші військові зробили завдяки відео з тіктоку.

Про це NNS дізнався з повідомлення 24 каналу.

Як ЗСУ знищили базу вагнерівців

Про це в інтерв’ю розповів дослідник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов. За його словами, внаслідок атаки по базі вагнерівців могли загинути 20 російських найманців.

Підтвердження цієї інформації можна знайти у звіті бойовиків з квазіреспубліки в Луганській області. Там написано, що біля стадіону, де була розташована база, було 22 людини. Бойовики описали тільки двох жінок похилого віку.

«Де ще 20? Незрозуміло. Вони визнають, що стадіон було зруйновано, тож можна зробити припущення, що саме ці 20 людей, про яких у звіті нічого немає, – вагнерівці, які мали б загинути», зазначив Михайлов.

До речі, вагнерівців знайшли за допомогою вірусного відео у тіктоці, яке зняли росіяни.

«На відео було знайдено будівлю дитячо-юнацької спортивної школи в місті Кадіївка. Потім їх (вагнерівців – ред.) там і знайшли», зазначив дослідник.

Що відомо про знищення бази в Кадіївці

9 червня ЗМІ повідомили, що на стадіоні в Кадіївці Луганської області трапилася масштабна пожежа. Останнім часом там розміщувалася база російських найманців ПВК “Вагнера”. Зауважимо, що сама Кадіївка перебуває під російською окупацією з 2014 року.

Згодом інформацію про знищення бази вагнерівців підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України. На фейсбук-сторінці навіть опублікували відео з кадрами, як палає стадіон.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок атаки по базі вижив лише один російський військовий.

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