Чи звільнили Великий Потьомкінський острів під Херсоном?

2 січня у мережі з’явилася інформація про те, що нібито ЗСУ звільнили Великий Потьомкінський острів під Херсоном. Також було оприлюднено відео, на якому український військовий показав встановлення державного прапору тут. Чи насправді острів звільнено від окупантів? Ситуацію прокоментували в ЗСУ, а також свою оцінку надала моніторингова спільнота, передає НСН.

ЗСУ підтвердили, що встановили прапор на Великому Потьомкінському острові біля Херсона, повідомила представник Сил оборони півдня Наталія Гуменюк. Але про звільнення острова говорити зарано.

‘Установка прапора — це сигнал для ворога, що ми працюємо, що наша земля і це все — Україна, а також це нагадування про незворотність тих процесів, які ми запланували. Однак говорити про звільнення острова ще зарано», – сказала Гуменюк.

Прапор встановили, але це не означає, що звільнили Великий Потьомкінський острів

“Зауважте, військовий на відео говорив про те, що встановлено прапор, не про звільнення абсолютне. Треба довіряти тим, хто це робить”, – підсумувала Гуменюк.

У свою чергу, моніторингова ініціатива DeepState підтвердила факт успішного десанту ЗСУ на Великий Потьомкінський острів під Херсоном та позначила на мапі частину території як деокуповану. Саме тут і встановлено український прапор.

Передові підрозділи ЗСУ успішно десантувались на острів Великий Потьомкінський поблизу Херсона та контролюють принаймні частину його території. Про це свідчать дані оперативного зведення моніторингової групи DeepState за 2 січня.

“Таврійський відтинок – без змін. Район висадки на острові помічено на карті”, – йдеться у повідомленні.

На оновленій мапі DeepState дійсно ділянка Великого Потьомкінського острову навколо місця висадки ЗСУ промаркована блакитним кольором як нещодавно звільнена територія. Однак поки йдеться про невеликий клаптик суші площею 0,01 кв. км.

Цю інформацію підтверджують і повідомлення місцевих мешканців у чаті каналу “Херсон: війна без фейків”. За словами херсонців, станом на початок доби 3 січня значна частина дач у плавнях все ще окупована російськими загарбниками.

Зазначимо, що ЗСУ продовжують нищити ворога на лівому березі Херсонської області. Так, Генштаб підтвердив сьогодні вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими.

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