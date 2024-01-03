Помер правнук Івана Франка – йому було 72 роки

Помер правнук Івана Франка Юрій Юрачківський. Сумну новину повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, передає НСН.

2 січня 2024 року на 73-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність правнук Івана Франка Юрій Юрачківський – кандидат технічних наук, науковець, педагог.

Про Юрія Юрачівського відомо, що після закінчення аспірантури він працював в Інституті геронтології, згодом – в Інституті кібернетики АН України. У 2001 році у статусі видатного вченого його запросили на роботу у США.

У першій половині 1970-х Юрій Юрачківський стояв біля витоків спортивного бриджу в Україні. Був чемпіоном і володарем кубку України з бриджу, капітаном національної збірної, багато років очолював Київську федерацію спортивного бриджу. Свого часу навіть посів друге місце на чемпіонаті Нью-Йорка з цього виду спорту.

Світла пам’ять світлій людині славного українського роду, – написав Козицький

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