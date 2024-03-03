Поляки блокують усі 6 пунктів пропуску: у черзі 2,4 тисячі фур

Поляки блокують усі 6 пунктів пропуску на кордоні України і Польщі. Про це повідомляє Держприкордонслужба (ДПСУ), передає НСН.

Блокування руху для вантажних засобів продовжується польськими фермерами. Це шість напрямків. Станом на ранок сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів, – сказав в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко

За його словами, найбільша черга спостерігається у напрямку контрольних пунктів пропуску “Краківець” та “Ягодин”, де на останньому КПП пропускають вантажівки лише у напрямку України, а за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів.

Нагадаю про те, що “Ягодин” – це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну… Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають, – додав Демченко

Він вказав, що протестувальники не блокують рух для інших категорій транспорту, зокрема легкових автомобілів та автобусів.

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