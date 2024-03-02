«Пофіг танки, ми – з Баштанки!»: як місцеві зупинили орду, що сунула на Кривий Ріг – історія легендарного бою (відео)

«Пофіг танки, ми – з Баштанки!» – мабуть, ви чули цю фразу, яка стала одним із гасел героїчної боротьби українського народу проти російської орди на початку повномасштабного вторгнення. В мережі тоді публікувалися фото фермерів поруч з відбитою у ворога технікою.

А чи знаєте ви, що героїчні мешканці Баштанки, невеличкого містечка на Миколаївщині, разом з сотнею військових зупинили тисячну орду, яка сунула на Кривий Ріг і Миколаїв? Таким чином фактично врятувавши ці міста від облоги у перші дні і давши їм час на підготовку до відбиття можливих подальших атак.

Росіяни практично вільно пройшли величезною колоною до Баштанки, і розраховували на таку ж «приємну подорож» і далі – до Кривого Рога, Миколаєва, Дніпра… Але у невеличкому містечку, куди зайшла 1 березня 2022 року колона з приблизно 300 одиниць техніки, вони зіштовхнулися із шаленим опором. Місцеві мешканці змогли самоорганізуватися. Вони активно допомагали військовим, які базувалися у Баштанці. Озброєного до зубів ворога зупиняли з автоматами, мисливськими рушницями і коктейлями Молотова.

Вони заїжджали з боєм, не просто маршем, а заїжджали й обстрілювали. Перший постріл з танка був у церкву, що на околиці. Церква біля блокпоста була. А далі просто з кулеметів, з броні обстрілювали школу, пʼятиповерхівки, будинки, приватні сектори, — згадував пізніше один із тероборонівців

Тоді ж одразу загинуло декілька цивільних.

Росіяни, які потрапили в полон на цьому напрямку, розповідали потім, що «їх було 2 тисячі, а українців – 5 тисяч, причому це були якісь спеціальні війська». Насправді ж у Баштанці було від сили 150 захисників – серед них звичайні дядьки, які вчилися воювати вже під час бою. Тероборона, мисливці, поліціейські, депутати, чиновники…

Розділилися на дві групи. Перша обстрілювала ворожу колону на в’їзді, а друга, чисельніша, приймала бій у центрі.

Тоді вони пішли в наступ, але один із наших кинув гранату, то вони й подумали, що у нас є не тільки стрілецька зброя, а й гранати та кулемети, тому й відступили, — розповідав в одному з інтерв’ю мер Баштанки

Тоді у Баштанці загинули шестеро оборонців. Містечко отримало багато руйнувань. Але росіянам не вдалося його окупувати. І саме тут захлинувся широкий російський наступ на правобережжі України…

Після бою 1 березня російських солдатів, які розбіглися хто куди, ще три дні ловили по околицях. Когось знаходили в підвалах. Групу з 12 росіян захопила тероборона одного із сіл.

Загалом на території Баштанської територіальної громади у полон узяли 28 окупантів. У віджатій техніці знаходили паки пива, мікрохвильовки, кавоварки тощо…

Вбитих загарбників поховали у братській могилі поруч із місцевим кладовищем. А потім довелося викапувати і ексгумувати. Бо можна було міняти кості знищених офіцерів на наших живих хлопців.

Суспільне.Миколаїв підготувало невеличкий фільм про легендарний бій 2 роки тому, незламну Баштанку і її героїчних мешканців. Відео НСН пропонує вашій увазі нижче.

«Пофіг танки, ми – з Баштанки!»: історія легендарного бою

«Пофіг танки, ми – з Баштанки!»: як місцеві зупинили орду, що сунула на Кривий Ріг – історія легендарного бою (відео)

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