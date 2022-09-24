Платіжки за газ з неправильними показниками: на рику газу готується чергова «революція»

Останнім часом українці почали отримувати платіжки за газ з неправильними показниками. У чому справа і які заходи готується вжити влада, розповідає у своєму матеріалі видання zn.ua, передає NNS.

Схоже, що на ринку газу для населення готується чергова “революція”, за прикладом того, як в травні “Нафтогаз” забрав під себе 98% ринку поставок блакитного палива населенню, – йдеться у матеріалі.

Облгази планують позбавити доступу до грошей, які платять споживачі за розподіл газу, а можливо й взагалі усунути ці структури з ринку газу для населення. Це випливає з проєкту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу”, який оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,.

Проєкт оприлюднено на сайті НКРЕКП для надання пропозицій та зауважень.

Як видно з порівняльної таблиці до проєкту, облгази планують позбавити будь-якого доступу до грошей, які надходять від побутових споживачів за розподіл газу. Тепер ці кошти йтимуть на рахунки “Нафтогазу”.

Чи йдеться про позбавлення облгазів останньої функції – розподіл газу, яка залишалася в них після того, як “Нафтогаз” перебрав на себе 98% ринку продажу газу населенню, з постанови не зрозуміло.

Яким чином облгази здійснюватимуть діяльність, якщо кошти за це отримуватиме “Нафтогаз”, з проєкту теж не зрозуміло.

Автор матеріалу нагадує, що останнім часом українцям почали надходити неправильні платіжки за газ. Судячи з усього, це стало відбуватися після того, як “Нафтогаз” перехопив собі більшу частину споживачів в Україні на ринку поставок газу населенню.

“Клієнти отримують платіжки з нулями або геть іншими показаннями. На жаль, таке трапляється вже кілька місяців поспіль”, – розповіли в “Нафтогазі”.

Як випливає з пояснення, облгази, які доставляють українцям газ від “Нафтогазу”, чомусь почали ігнорувати вчасно передані показання лічильників.

У “Нафтогазі” не пояснили причини дивної поведінки облгазів, яка, як видно з пояснення, тривала не завжди. Але надали кілька порад, серед яких – писати скарги в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Нафтогаз пояснив, чому виставляє клієнтам платіжки без обсягу споживання газу