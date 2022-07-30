Нафтогаз пояснив, чому виставляє клієнтам платіжки без обсягу споживання газу

Клієнти незадоволені тим, що Нафтогаз виставляє платіжки без обсягу споживання газу. Через це люди непокояться, що їм фактично доводиться платити за “кота в мішку”. Однак у Нафтогазі заспокоїли українців: ніхто з них зайвого не візьме

Приводом для виправдань з боку Нафтогазу став коментар однієї зі споживачок у Facebook-акаунті компанії. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Жінка пише, що стала клієнткою Нафтогазу ще півтора роки тому – на початку 2021. І вона досі не може зрозуміти, навіщо існує стільки посередників між нею, споживачкою, та постачальниками газу. Крім того, жінка обурюється, що в рахунку, який Нафтогаз виставляє своїм споживачам до оплати, відсутня графа з обсягом споживання. Тобто людина не знає, за що вона платить, і за що їй нараховують певну суму.

“Чому у ваших квитанціях немає графи для показників, щоб ясним оком бачити, що там робиться! Навіщо стільки посередників? Плачу на ваш рахунок (перейшла на початку 2021 року), показники приймає облгаз, а обслуговує місцевий газ. Питання – навіщо вас так багато? Зробіть це прямо, без посередників! Не знайдеш крайнього, хто написав брехню!”, – пише обурена клієнтка.

У відповіді Нафтогаз роз’яснив клієнтці, що показання своїх лічильників споживачі самі передають своєму оператору ГРМ (облгазу). А вже той заносить обсяги спожитого на платформу, звідки й беруть ці дані постачальники газу, зокрема й найбільший з них – Нафтогаз. Отже Нафтогаз нічого не придумує сам, а користується тими даними, які передали самі споживачі.

“Оператори ГРС приймають показники та формують обсяги. До нашої компанії надходить лише обсяг, наданий Вашим оператором ДРС, на цей обсяг ми робимо нарахування суми до оплати. Тому показники лічильника у нас не відображаються”, – пояснили в компанії.

Водночас, не всі споживачі ще мають у своїх домівках лічильники. Тим, хто їх не має, як і раніше, нараховуватимуть оплату за нормативами споживання.

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