Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Економіка

Підприємства на прифронтових територіях звільнять від 3-х податків – Мінреінтеграції

Адмін сайту
Підприємства на прифронтових територіях звільнять від 3-х податків – Мінреінтеграції

Підприємства на прифронтових територіях місцева влада зможе звільняти від місцевих податків.

Про це повідомляє Мінреінтеграції у п’ятницю 12 квітня, передає НСН.

Зазначається, що сьогодні Уряд ухвалив зміни до порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам.

Через постійні обстріли на прифронтових територіях часто пошкоджується майно підприємств, які є платниками місцевих податків, – йдеться у повідомленні

Підприємства на прифронтових територіях звільнять від податків: від яких саме

Підприємства на прифронтових територіях звільнять від 3-х податків – Мінреінтеграції

Місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від

  • податку за землю,
  • податку на нерухоме майно,
  • єдиного податку.

Уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету.

Про які території йдеться

Йдеться про території, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з Переліком, затвердженим наказом Мінреінтеграції.

Таке рішення необхідне, зокрема, для бізнесу Харківщини, яка зазнає значної шкоди через невибіркові обстріли рф, – кажуть в Уряді

Відповідний проєкт акта розроблено Міністерством фінансів України за результатами наради, проведеної Віцепремʼєр-міністеркою Іриною Верещук на виконання доручень Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Підприємства на прифронтових територіях звільнять від 3-х податків – Мінреінтеграції

Ще новини України: Марафон, пересувний цирк і «Кінокіт» отримали бронь від мобілізації як критично важливі підприємства

Схожі публікації

To Top
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×