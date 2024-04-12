Підприємства на прифронтових територіях звільнять від 3-х податків – Мінреінтеграції

Про це повідомляє Мінреінтеграції у п’ятницю 12 квітня, передає НСН.

Зазначається, що сьогодні Уряд ухвалив зміни до порядку, що визначає механізм надання додаткових дотацій місцевим бюджетам.

Через постійні обстріли на прифронтових територіях часто пошкоджується майно підприємств, які є платниками місцевих податків, – йдеться у повідомленні

Підприємства на прифронтових територіях звільнять від податків: від яких саме

Місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від

податку за землю,

податку на нерухоме майно,

єдиного податку.

Уряд компенсуватиме місцевим бюджетам недоотримані кошти із державного бюджету.

Про які території йдеться

Йдеться про території, на яких ведуться (велися) бойові дії, згідно з Переліком, затвердженим наказом Мінреінтеграції.

Таке рішення необхідне, зокрема, для бізнесу Харківщини, яка зазнає значної шкоди через невибіркові обстріли рф, – кажуть в Уряді

Відповідний проєкт акта розроблено Міністерством фінансів України за результатами наради, проведеної Віцепремʼєр-міністеркою Іриною Верещук на виконання доручень Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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