Петиція щодо графіків відключення електроенергії – відповідь ДТЕК

В компанії озвучили власну позицію та звернулись до споживачів. В компанії ДТЕК, а саме Київські електромережі, відреагували на вимоги, викладені в петиції до столичної влади щодо відключення електроенергії та інших комунальних послуг у Києві.

Позицію компанії озвучила керівник відділу з комунікацій ДТЕК Київські електромережі Алла Гурова.

Авторка петиції №11447 Лана Воронцова обурена тим, що графіки стабілізаційних відключень, що розробили компанії ДТЕК з Yasno, не працюють. За її словами, у Києві також є проблеми з гарячим водопостачанням.

В ДТЕК Київські електромережі відреагували на петицію.

“Графіки стабілізаційних та екстрених відключень застосовуються через те, що наразі 40% всієї енергосистеми пошкоджені. Графіки складені на основі тих об’ємів, які необхідні НЕК Укренерго, щоб збалансувати енергосистему. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб відключення тривали не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Однак, якщо є розпорядження Укренерго скоротити споживання більше ніж на певну потужність, як наприклад було 12 листопада, то відключення стають екстреними. В такому випадку графік не діє. Про застосування екстрених відключень ДТЕК Київські електромережі (Київ) та ДТЕК Київські регіональні електромережі (Київська область) попереджає на сайті та в соцмережах”, — йдеться в заяві компанії ДТЕК Київські електромережі.

Щодо відключення електроенергії

У підприємстві пояснили, що оператори системи розподілу розробляють графіки для мешканців Києва та Київської області враховуючи поточну конфігурацію мережі, потужність споживання та розташування об’єктів критичної соціальної інфраструктури.

“Таким чином під відключення потрапляють всі промислові та побутові споживачі. Виключення – об’єкти критичної інфраструктури (лікарні, комунальні котельні та насосні, об’єкти хімічної промисловості тощо) та будинки, що підключені з ними за однією схемою електропостачання. Тобто, наприклад, якщо від однієї лінії заживлені лікарня і житловий будинок, то цей будинок не потрапить до графіку аварійних відключень”, — пояснили в ДТЕК Київські електромережі.

Мешканців Києва та Київської області закликали ставитись до енергетиків з терпінням та розумінням: “Повірте, ми робимо все можливе, щоб відключення торкнулися якнайменшого числа людей і тривали якнайменше тривалий час. Стабілізувати ситуацію можливо лише після повного оновлення енергооб’єктів НЕК Укренерго і якщо ворог не здійснить нових атак”.

Раніше повідомлялося, що у Києві відключення світла можуть стати тривалішими з похолоданням. Виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук пояснив, що обмеження електропостачання у столиці можуть стати тривалішими, якщо залишаться чинними мережеві обмеження Києва, що вводить “Укренерго”. Коли температура повітря на вулиці знизиться, зросте споживання електроенергії, навантаження буде більше, і дефіцит потужності зростатиме.

Джерело: kyiv.comments.ua

В «Укренерго» не планують відключення електроенергії вдень – чи можливі обмеження ввечері