В «Укренерго» не планують відключення електроенергії вдень – чи можливі обмеження ввечері

29 жовтня в Україні не планується відключення електроенергії вдень. Чи можуть застосувати обмеження ввечері?

Про це повідомляє НЕК «Укренерго». Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті slovoidilo.ua

«Сьогодні вранці Диспетчерський центр «Укренерго» не надавав операторам систем розподілу обсягів для аварійних відключень споживачів. У цьому не було потреби», – йдеться в повідомленні..

Тепла погода у вихідний день сприяла з того що вранці українці споживали менше електроенергії, ніж у попередні дні. Ранковий пік споживання був на 4,6% нижчим, ніж напередодні в п’ятницю. Завдяки цьому вдалося запобігти загрозі перевантаження мереж та допомогти збалансувати енергосистему без примусових обмежень споживачів.

«Втім, попереду вечірній пік споживання, під час якого за потреби можуть бути застосовані обмеження. Адже ввечері, повертаючись додому, ми включаємо світло та різні електроприлади, збільшуючи навантаження на мережі більше, ніж у ранковий час», – наголосили у повідомленні.

Українців вкотре закликають свідомо знизити користування потужними електроприладами, особливо ввечері з 17:00 до 23:00.

Графіки віялових відключень електроенергії можуть переглянути — Укренерго