Росія заявила, що готова віддати тіла українських військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76

Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що Росія готова передати українській стороні тіла військовополонених, які нібито загинули під час падіння Іл-76 у Бєлгородській області 24 січня. Про це пишуть російські ЗМІ, передає НСН.

Для цього все необхідне з точки зору процедури є…. Тіла можуть бути передані згідно з процедурами, які існують, – заявила Москалькова

Вона додала, що перебуває в контакті з представниками України у справі про падіння літака і що “українська сторона цікавилася можливістю передачі тіл”.

Москалькова уточнила, що це питання вона обговорює з уповноваженим Верховної ради України Дмитром Лубінцем, якому до цього вона нібито “дала всі відповіді на запитання про інцидент”.

Щодо тіл − я одразу ж повідомила, що в нас є підтвердження і всі ДНК, які, за висновком експертизи, дають змогу зробити ідентифікацію особи, – заявила Москалькова

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив в коментарі «Українській правді», що Україна неодноразово зверталась до держави-агресора з приводу передачі тіл начебто загиблих на борту Іл-76 українських військовополонених.

Робота в цьому напрямку триває. Як і розслідування щодо обставин того, що насправді відбулося з бортом Іл-76 і хто насправді там знаходився. Контакт із цього приводу є. Коли можна буде говорити про результати, ми повідомимо, − заявив Юсов

В свою чергу, український омбудсмен Дмитро Лубінець заявляє про маніпуляцію з російського боку.

Вчергове російська сторона починає спекулювати на темі падіння ІЛ-76. Але й досі на мою вимогу Росія не передала офіційних списків, не підтвердила факт, не надала доступ міжнародним організаціям до місця трагедії, – написав Лубинець

Він наголосив, що позиція України незмінна: українська сторона вимагає прозорого розслідування, доступу до місця падіння літака, а також із першого дня вимагала офіційних списків та репатріації тіл та проведення відповідних експертиз (у випадку підтвердження).

За будь-якої можливості порушую питання повернення усіх українських цивільних, дітей та військовополонених з РФ та ТОТ. А також репатріації тіл наших загиблих героїв! – додав Лубінець

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