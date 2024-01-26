Отримувати виплати ВПО будуть тільки вразливі категорії населення – Верещук

Отримувати виплати ВПО будуть тільки вразливі категорії населення. Таку заяву в ефірі телемарафону зробила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у четвер 25 січня, передає НСН.

За словами Верещук, Міністерство соціальної політики найближчими днями надасть зміни до 709 постанови про виплату допомоги на проживання внутрішнім переселенцям.

Отримувати виплати від держави продовжать лише вразливі категорії ВПО, а саме:

пенсіонери, люди з інвалідністю,

жінки з дітьми,

також громадяни, які мешкають на прифронтових територіях.

(Від ред.: цей список орієнтовний)

Верещук зазначила, що влада була змушена переглянути умови виплати допомоги переселенцям, оскільки фіксується зменшення доходної частини бюджету.

Ми безпосередньо прив’язані до рішень наших партнерів. Партнери висувають вимоги постійно верифікувати виплати з метою їхнього зменшення чи оптимізації. Йдеться про те, що за міжнародними лекалами два роки достатньо для того, щоб адаптуватися, – сказала Верещук

За її даними, в Україні близько 4,9 мільйона людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. З них 2,5 мільйони щомісяця одержують виплати.

Кількість дещо зменшилася, тому що, власне, за статусом чи за визначенням люди, які виїхали за кордон і там проживають, вони не є ВПО. А також ті люди, які повернулися до своїх домівок. Вони також не вважаються внутрішньо переміщеними особами, і тому зменшується їх кількість. Але є люди, які виїжджають із небезпечних зон, і щодня йде евакуація, – сказала Верещук

Вона додала, що у 2022 році Україна направила на виплати переселенцям 57 мільярдів гривень. 2023 року ця сума збільшилася до 73 млрд. гривень. Планується, що у 2024 році кошти на допомогу для ВПО знову зменшаться до 57 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виплати ВПО продовжать поки що до 1 березня 2024 року усім переселенцям. А далі держава буде класифікувати переселенців і відсіювати тих, хто може обійтися без державної грошової допомоги.

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