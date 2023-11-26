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Тег:
CуспільствоВійна

Що робити, якщо окупанти заселилися у моє житло – роз’яснення Центру прав людини

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Що робити, якщо окупанти заселилися у моє житло – роз’яснення Центру прав людини
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«Що робити, якщо окупанти заселилися у моє житло?». На жаль, таке питання турбує багатьох українців, які виїхали із захоплених росіянами територій, а потім дізналися, що їхні будинок чи квартира стали здобиччю загарбників. Інформацію, як діяти у подібних випадках, надали у Центрі прав людини ZMINA. Її оприлюднили у Мінреінтеграції, передає НСН.

Що робити, якщо окупанти заселилися у моє житло?

За таких обставин постраждалі мають право сповістити правоохоронні органи про факт захоплення, незважаючи на те, коли саме це відбулося.

Алгоритм дій:

Потерпілий має подати заяву про злочин до Національної поліції або Служби безпеки України. В ній необхідно вказати свої особисті дані й за можливості додати до заяви зібрані документи або відомості про злочин. Це може бути така інформація:

  • документи, які підтверджують право власності на житло (можна пред’являти як паперові, так і цифрові копії);
  • загальне фото помешкання, речей або надати опис їх зовнішнього вигляду (розміри, колір тощо);
  • відомі деталі правопорушення (коли та хто зайняв житло, скільки людей там наразі мешкає тощо).

Якщо свідком незаконного заселення виявився сам заявник, бажано надати інформацію щодо порушників (їхня зовнішність, приблизний вік, в чому вони були вдягнуті, імена чи позивні, їхній транспорт).

За можливості записати та передати правоохоронцям контакти людей, які були свідками злочину.

Повідомити про злочин та подати заяву можна таким чином:

  • Звернувшись до Нацполіції за номером 102 (цілодобово) або обравши найближче відділення поліції, адресу та контакти якого можна дізнатися на мапі за посиланням
  • Звернувшись до СБУ за номером: (044) 256-99-91 або на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.

Важливо! Заяву про злочин можуть подати як самі потерпілі, так і їхні родичі, друзі, знайомі, а також ті, хто став свідком такого випадку.

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