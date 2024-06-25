Окупанти готуються до наступу на запорізькому напрямку - військовий експерт

Російська армія збільшує свої резерви для посилення бойових дій, а саме до наступу у південній частині Запорізької області, повідомив військовий експерт Владислав Селезньов під час виступу на телеканалі “ Еспресо “.

“Зараз дуже мало подається інформації про те, що російська окупаційна армія активно готується до наступальних дій в районі Роботиного. Росіяни активно завозять в порт Маріуполя військове спорядження та техніку. Вони намагаються повністю забезпечити угрупування військ на півдні. Думаю, що найближчим часом вони розпочнуть активні бойові дії на півдні Запорізької області й можливо південно-східній частині Донеччини”, – попередив експерт.

Селезньов зауважив, що російські окупанти нарощують своє угруповання на тимчасово захоплених територіях України. За його словами, наразі ворогу важливу розтягнути українські резерви та ресурси на різних напрямках фронту.

“Саме тому разом з подіями, які відбуваються на півночі Харківщини, ворог буде намагатись трансформувати свою чисельну та технічну перевагу на півдні України. Це завдання, яке вимагає від своїх генералів Путін. Він нещодавно заявив, що готовий виходити на переговори з Україною, якщо Київ відмовиться від Запорізької, Донецької, Луганської та Херсонської областей. Втім, навіть за такого сценарію, Путін не буде дотримуватись жодних угод”, – вважає військовий експерт.

Ситуація на фронті – останні новини

Раніше боєць Збройних сил України Євген Ієвлєв розповів про особливості атак з боку росіян на Горлівському напрямку. За його словами, окупанти на цьому напрямку постійно б’ють по українських військових з мінометів та артилерії, після чого активно застосовують дрони.

“Якщо противник бачить, що одна з наших позицій посипалась, і нашим хлопцям дійсно потрібно відступити, то, звісно, вони намагаються заходити на наші позиції. До прикладу, із шість штурмів у двох вони просто оминули наші позиції, бо думали, що наші хлопці покинули позиції”, – підкреслив Ієвлєв

Водночас військовий аналітик Сергій Згурець вважає, що найпріоритетнішим напрямком для російської армії є Покровський.

“Насамперед це стосується Очеретиного. Там противник намагається розширювати плацдарм у кількох напрямках. Зокрема, спроби повністю захопити Новоолександрівку. Вчора в OSINT-проєкті DeepState повідомили, що окупанти захопили Новоолександрівку, потім були певні спростування від СтратКому, де говориться, що західна частина населеного пункту знаходиться під контролем ЗСУ”, – зауважив експерт

Раніше “Новини України – НСН” писали: Деокупація ЗАЕС політичним шляхом: чи реально це і яка найбільша загроза?