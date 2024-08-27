Заяви високопосадовці зробили під час форуму “Україна 2024. Незалежність”, онлайн-трансляція якого велась на YouTube-каналі Офісу президента.

Офіційно про Курську операцію головне: заяви Сирського і Зеленського

Що сказав Сирський про Курську операцію

Україна наразі контролює 1294 кв км території в Курській області РФ, що включає 100 населених пунктів.

Силам оборони вдалося взяти в полон 594 російських військових.

Росія продовжує здійснювати протидію та збільшує кількість військ, перекидаючи їх на Курський напрямок з інших районів. На даний момент це вже близько 30 тисяч військовослужбовців РФ, яких було перекинуто на Курський напрямок, і ця цифра продовжує зростати.

Противник намагається створити кільце оборони довкола нашого наступального угруповання, планує контрнаступальні дії.

Противник в той же час зосереджує свої зусилля на Покровському напрямку.

Подальші дії української армії на цьому напрямку будуть залежати від оперативної обстановки.

Крім того, головком назвав цілі операції.

Кожного дня російська федерація з курського напрямку обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали численні втрати, зруйновані десятки населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну частину своїх військ і планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. З метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з російської федерації, захисту цивільних об’єктів у Сумській області та випередження противника 6 серпня Сили оборони почали проведення наступальної операції на курському напрямку, – пояснив він

Що сказав Зеленський про Курську операцію

Нижче – основні тези президента:

“Курська операція показала російському суспільству, що путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув, в Україні, аніж захистити свої території. Мені здається, це потроху відкрило очі. Ця операція відкриває реальні плани путіна. Одна історія, коли ми всі говоримо про його амбіції і хтось цьому не вірить. А зараз і Глобальний Південь починає бачити деякі речі. Його амбіції – все ж таки, не захист. Його наратив про те, що він захищає російськомовне населення в Україні, зруйновано. Він нікого не захищає, всі це бачать. Його завдання – знищити нас”

“Це не окупація. Це оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони. Ми намагаємось не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі і ми робимо все, щоб вони не окупували більше. Ми нічого не доєднуємо до нашої держави, не змінюємо законодавства. Нам не потрібні чужі землі та чужі громадяни”

“На мою думку, ця операція вже успішна. Зі мною погоджуються колеги – західні тощо. Багато рішень уже є через те, що є успіх на Курщині. Курщина є частиною плану, про який я буду говорити з президентом США Байденом”

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