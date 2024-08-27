Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
Війна

Офіційно про Курську операцію головне: заяви Сирського і Зеленського

Автор -
Журналіст
Офіційно про Курську операцію головне: заяви Сирського і Зеленського

Офіційну інформацію про Курську операцію надали головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і президент України Володимир Зеленський.

Заяви високопосадовці зробили під час форуму “Україна 2024. Незалежність”, онлайн-трансляція якого велась на YouTube-каналі Офісу президента.

Офіційно про Курську операцію головне: заяви Сирського і Зеленського

Що сказав Сирський про Курську операцію

  • Україна наразі контролює 1294 кв км території в Курській області РФ, що включає 100 населених пунктів.
  • Силам оборони вдалося взяти в полон 594 російських військових.
  • Росія продовжує здійснювати протидію та збільшує кількість військ, перекидаючи їх на Курський напрямок з інших районів. На даний момент це вже близько 30 тисяч військовослужбовців РФ, яких було перекинуто на Курський напрямок, і ця цифра продовжує зростати.
  • Противник намагається створити кільце оборони довкола нашого наступального угруповання, планує контрнаступальні дії.
  • Противник в той же час зосереджує свої зусилля на Покровському напрямку.
  • Подальші дії української армії на цьому напрямку будуть залежати від оперативної обстановки.

Крім того, головком назвав цілі операції.

Кожного дня російська федерація з курського напрямку обстрілювала наші прикордонні села. Ми мали численні втрати, зруйновані десятки населених пунктів. Крім того, противник зосереджував на цьому напрямку значну частину своїх військ і планував проведення наступальної операції на цьому напрямку. З метою створення зони безпеки, припинення обстрілів з російської федерації, захисту цивільних об’єктів у Сумській області та випередження противника 6 серпня Сили оборони почали проведення наступальної операції на курському напрямку, – пояснив він

Що сказав Зеленський про Курську операцію

Нижче – основні тези президента:

  • “Курська операція показала російському суспільству, що путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув, в Україні, аніж захистити свої території. Мені здається, це потроху відкрило очі. Ця операція відкриває реальні плани путіна. Одна історія, коли ми всі говоримо про його амбіції і хтось цьому не вірить. А зараз і Глобальний Південь починає бачити деякі речі. Його амбіції –  все ж таки, не захист. Його наратив про те, що він захищає російськомовне населення в Україні, зруйновано. Він нікого не захищає, всі це бачать. Його завдання – знищити нас”
  • “Це не окупація. Це оборонна операція. Ми надаємо можливість робити буферні зони. Ми намагаємось не допустити окупацію нашої землі. Вони вже окупували 27% нашої землі і ми робимо все, щоб вони не окупували більше. Ми нічого не доєднуємо до нашої держави, не змінюємо законодавства. Нам не потрібні чужі землі та чужі громадяни”
  • “На мою думку, ця операція вже успішна. Зі мною погоджуються колеги – західні тощо. Багато рішень уже є через те, що є успіх на Курщині. Курщина є частиною плану, про який я буду говорити з президентом США Байденом”

Ще новини України: РФ перекидає війська в Курську область – як це вплине на ситуацію на фронті

Увага! Якщо ви хочете оперативно отримувати важливі новини України і світу, підписуйтесь, будь ласка, на наш Телеграм-канал. Ми 24/7 моніторимо медіапростір і стараємся обирати справді важливу, корисну та цікаву інформацію.

Або можна встановити наш додаток – і отримувати НАЙВАЖЛИВІШІ новини в свій телефон.

Рекомендуємо

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×