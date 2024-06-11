На фронті загинула стилістка 95-кварталу, яка одягала Зеленського

На фронті загинула стилістка 95-кварталу, яка також одягала і президента Зеленського. Жінка була уродженкою Криму і мріяла про його звільнення. На фронт пішла у перший день повномасштабного вторгнення.

Про загибель військовослужбовиці Олександри (Шури) Рязанцевої із позивним “Ялта” повідомляють її друзі і знайомі у соцмережах, передають з посиланням на РБК-Україна Новини України – НСН.

Відомо, що до повномасштабного вторгнення жінка працювала стилістом у багатьох відомих проектах і навіть одягала Володимира Зеленського.

Про трагічну загибель “Ялти” стало відомо з дописів у соціальних мережах.

“На превеликий жаль, Шурочки більше немає…”, – написала сестра Олександри Валерія. Світла тобі пам’ять, Ялточка. Крим буде вільний, – написала Емма Шиманович Загинула Шура Рязанцева. На жаль, це правда. Я не можу і навряд зможу усвідомити це, бо такі, як вона не мають гинути, – наголосила Юлія Забеліна

За її словами, “Ялта” воювала на фронті від початку ворожого вторгнення.

Вона дуже хотіла родину, вийти заміж і народити дитину. А ще, побачити Крим вільним. Бо вона “Ялта”, – додала подруга загиблої

Загинула стилістка 95-кварталу Олександра Рязанцева – що про неї відомо

Шура “Ялта” Рязанцева – уродженка Криму.

До повномасштабного вторгнення РФ жінка працювала стилісткою, а під час Революції Гідності – рятувала поранених на вулиці Інститутській.

У межах професійної кар’єри Олександра вдягала акторів “Кварталу 95”, проекту “Орел і Решка”, керувала службою стилю на телеканалі “Інтер”, навіть була особистою стилісткою президента Володимира Зеленського.

У 2014 році, вже після окупації півострова росіянами, Рязанцева вирушила до рідного Криму, де потрапила у ворожий полон (там вона пробула п’ять днів).

У перший день повномасштабного вторгнення РФ Шура Рязанцева пішла до столичного військкомату, після чого вступила до підрозділу територіальної оборони.

Служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством (збираючи кошти для потреб Збройних сил України).

2 червня Олександрі виповнилося 40 років.

Сьогодні мені 40 років… нещодавно я приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ, хочу зібрати для оновлення амуніції, – написала вона тоді й опублікувала власну світлину

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