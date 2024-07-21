Нова магістерська програма “Протезування-ортезування” — встигніть подати документи

В Україні запущена нова магістерська програма “Протезування-ортезування”. Готуватимуть фахівців, чиї послуги, на жаль, дуже затребувані у нашій державі. Незабаром завершується прийом документів. З посиланням на Мінсоцполітики розповідаємо про це детальніше.

Незабаром закінчується прийом заяв на освітньо-професійну програму “Протезування-ортезування”. Ця програма нова, цьогорічні вступники стануть першими студентами. Водночас, під цю програму вже затверджено професійний стандрат, а професія “Протезист-ортезист” включена до Класифікатора професій ДК 003.

Нова магістерська програма “Протезування-ортезування” – чому вона важлива

Через російський напад тисячі військових і цивільних потребують протезів рук і ніг. На жаль, кількість таких людей продовжує збільшуватися. Якісне безоплатне протезування доступне в Україні — держава покриває повну вартість переважної більшості протезів. Але досі ми не мали освітньої програми для системної підготовки фахівців у медичних закладах вищої освіти. Були лише програми підвищення кваліфікації.

Запровадження програми “Протезування-ортезування” дозволить Україні мати фахівців світового рівня підготовки, які допомагатимуть пораненим повертатися до суспільно і економічно активного життя.

Протезист-ортезист відповідатиме за організацію та координацію клінічної практики і процесу виготовлення протезів/ортезів із застосуванням мультидисциплінарного підходу до роботи з пацієнтом.

Які ЗВО викладатимуть програму

Цьогоріч сцеціалізація 224.02 “Протезування-ортезування” доступна в таких закладах вищої освіти:

Вступ на програму “Протезист-ортезист” передбачено після набуття освітнього ступеня бакалавра, освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста зі спеціальностей галузі знань 22 «Охорона здоров’я», зі спеціальності 163 «Біомедична інженерія» галузі знань 16 «Хімічна інженерія та біоінженерія», за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» або зі спеціальності 7.01020302 «Фізична реабілітація».

Коли закінчується прийом документів

24 липня — останній день приймання заяв на бюджетну форму навчання;

13 серпня — останній день приймання заяв на контракт.

Запрошуємо працівників протезних підприємств, випускників медичних ЗВО і всіх, хто розглядає можливість роботи у сфері протезування. Подавайте документи і ставайте дипломованими фахівцями! – йдеться у повідомленні

Розвиток забезпечення допоміжними засобами реабілітації, і зокрема створення програми “Протезування-ортезування”, відбувається в межах Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, ініційованої Першою леді Оленою Зеленською.

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