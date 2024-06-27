Нічні вибухи в Україні – що відомо станом на 6 ранку

Уночі 27 червня під час ракетної і дронової атаки по Україні у Хмельницькій області, Полтавській та Київській областях лунали вибухи. Причому, на Хмельниччині вибухи лунали кілька разів.

Також моніторингові пабліки повідомляли про злет російського літака МіГ-31К і пуску з нього надзвукової ракети Х-47М2 “Кинджал” по Старокостянтинову.

По всій країні була оголошена повітряна тривога.

Натомість у Київській області звуки вибухів могли чути через роботу протиповітряної оборони.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, також існувала загроза від ударів дронами-камікадзе типу Shahed у межах Тернопільської, Івано-Франківської, Вінницької, Житомирської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської та Черкаської областей.

Офіційна інформація щодо кількості та типів повітряних цілей – традиційно у ранкових зведеннях Повітряних сил ЗСУ за кілька годин. Наразі – попередня інформація, виходячи з повідомлень моніторингових каналів.

Перша серія повітряних цілей – ударні безпілотники типу “шахед” – залетіла на територію України близько 10 години вечора 26 червня. Судячи з повідомлень моніторингових каналів, груп безпілотників було близько десятка (плюс-мінус).

Точна кількість наразі невідома, оскільки останні недобитки станом на 4 ранку все ще летіли через Вінниччину в напрямку Хмельниччини. Більшість з тих, які не збили в інших областях, добиралися транзитом через Хмельниччину в напрямку західних областей – Тернопільської та Івано-Франківської.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Ракетами атакували окупований Крим – всю ніч лунали вибухи