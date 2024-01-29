У Зеленського кажуть, що не звільняли Залужного. Про це пише Українська Правда, посилаючись на прессекретаря президента Сергія Никифорова, передає НСН.

На запитання, чи звільняв президент Залужного прессекретар відповів: “Точно ні. Президент не звільняв головкома”.

Одне із джерел УП в РНБО повідомило: “Його (Залужного – ред.) викликали і запропонували іншу посаду. Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає”.

Перед цим низка політиків, зокрема нардеп Гончаренко, екснардеп Береза та інші повідомили про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Також про таке повідомив військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Президент України Володимир Зеленський підписав наказ про звільнення з посади Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела. За їх даними, наказ ще не було оприлюднено. Наразі тривають консультації з іноземними партнерами. Також за інформацією джерел, основним претендентом на посаду Головнокомандувача є Кирило Буданов», – йшлося у повідомленні Бутусова в його Телеграм-каналі

Коли дана інформація розлетілася мережею, викликавши неабиякий резонанс, у Міністерстві оборони оприлюднили таке повідомлення

«Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда»

У своєму вечірньому зверненні 29 січня президент Зеленський нічого не сказав про Залужного.

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