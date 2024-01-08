«Спочатку не пропускали через кордон, але потім пропустили» – українець розповів, як це йому вдалося

Волонтер фонду Хелпус Альберт Павлов поділився власним досвідом виїзду на територію Польщі. Спочатку його не пропускали через кордон, але потім змінили своє рішення. Про це Павлов розповів на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН.

За словами чоловіка, днями він перетинав з донькою кордон з Польшею через пункт Шегині/Медика. Причому одразу після перетину кордону йому треба було повернутись в Україну. Тобто просто було потрібно передати дитину матері.

Думаю, ви чули про те, що з 30 грудня 2023 щось змінилося у внутрішніх документах прикордонників, в результаті не були пропущені сотні і тисячі чоловіків, які раніше перетинали кордон без проблем (багатодітні, прийомні батьки, опікуни осіб з інвалідністю та інші), – написав Альберт Павлов

Він підкреслив, що при цьому, ніяких змін до постанови про правила перетину кордону не вносилося, про зміну правил ніхто не попереджував.

У моєму випадку, я мав право перетинати кордон як багатодітний батько, як прийомний батько та як опікун недієздатної людини з інвалідністю, тобто відразу по трьом категоріям. І якщо 23 грудня 2023 при виїзді до Польщі мені достатньо було показати свідоцтво багатодіньої родини (я виїжджав без дітей) то 6 січня мені сказали, що не дають д озволу на виїзд, причому без чітких пояснень підстав для цієї відмови, – розповів Павлов

Він каже, що не погодився з цим рішенням, попросив зафіксувати перелік наданих ним документів, надати імена співробітника та начальника зміни погранслужби для подальшого звернення до суду.

Після цього його та ще декількох чоловіків направили до начальника зміни. А після півгодини очікування Павлова все ж таки пропустили через кордон. Він провів доньку до Польщі, передав матері, та одразу повернувся в Україну.

Ось які висновки з цієї ситуації робить Альберт Павлов:

зміни про порядок перетину кордону прийняті не відкрито, а якоюсь внутрішньою постановою для погранслужби. При цьому ніхто на кордоні тепер не може пояснити, які саме документи потрібні чоловікам для перетину кордону. В результаті – зірвані поїздки, втрачені квитки тисяч людей, які мають законні права на виїзд за кордон;

замість того, щоб вдосконалити перевірку документів багатодітних та інших категорій, наприклад через доступ до реєстрів, Дії та інших, був створений хаос на кордоні;

Омбудсмен України Лубинець запросив пояснень з боку погранслужби, але їх досі не надано;

є інформація, що тепер з усіх чоловіків, які мають право перетинати кордон, будуть вимагати документ про відстрочку з ТЦК. Цей документ треба поновлювати після кожного подовження військового стану, тобто кожні 3 місяці. З мого досвіду – треба спочатку пройти ВЛК, потім стати на облік, потім подати документи на відстрочку. Це може зайняти десь 2 місяці. Подовження відстрочки – від двох тижнів. Тобто на практиці, якщо ти не знятий з військового обліку, потрібно ходити до військомату кожні півтора місяці. Навіщо це робити так часто, якщо ти залишаєшся прийомним та багатодітним батьком ще багато років – невідомо. Але все це нагадує умовний термін покарання з відмітками у поліції.

всі ці заходи обмеження волі, на мою думку, не будуть сприяти становленню України як вільної правової держави. Демократична держава – це суспільний договір, а не постійний примус та обмеження прав.

До речі, раніше ми повідомляли Чи змінились правила перетину кордону для чоловіків – коментар ДПСУ