Названо область України, пріоритетну для армії РФ. Інформацію надали в ОК «Південь», передає НСН.

Як відомо, росіяни ось уже скоро два роки намагаються повністю захопити Луганську область, ведуть штурмові дії Донецькій, Харківській, Запорізькій і Херсонській областях. Але є ще один регіон, який в пріоритеті у окупантів.

Це Одеська область.

Речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк зазначила, що Одеська область залишається серед пріоритетних цілей російських окупаційних військ, тому жителі області мають не нехтувати правилами безпеки та перебувати в укриттях під час повітряної тривоги, повідомляє “Укріфнорм”.

В області ситуація залишається не дуже спокійною і легкою, незважаючи на те, що все ж таки регіон не прифронтовий, а тиловий. Тим не менше, через специфіку, через наявність портової інфраструктури він під постійним прицілом і увагою ворога. Ті дронові атаки, які відбувалися минулого тижня, досить потужні за кількістю та руйнівні — промовисто підтверджують, що у пріоритеті ворога Одеська область залишається, – наголосила Гуменюк.

Військові закликали жителів області не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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