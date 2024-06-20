Названо місто, яке захищатимуть F-16 і коли це станеться

Названо місто, яке захищатимуть F-16. Інформацію з посиланням на численні військові джерела оприлюднило британське видання The Guardian.
Газета повідомила, що літаки F-16 допоможуть захистити Харків.
Видання пише, що кількість ударів російськими авіабомбами по місту та області має зменшитись, як тільки союзники передадуть перші винищувачі в Україну.
В останні тижні Росія широко застосовувала КАБи проти міста Харкова, запускаючи бомби з літаків, що залишаються в російському повітряному просторі. Численні українські джерела заявили, що F-16 захистять друге місто України від цієї зброї, — йдеться у матеріалі
Харків захищатимуть F-16 – коли це станеться
Командувач ВПС Нідерландів генерал Арнуд Сталлманн заявив, що вже цього літа F-16 піднімуться в небо над Україною.
“Приблизно влітку все буде готово”, — сказав він, виступаючи перед двома списаними F-16
Підготовка українських пілотів триває, як і технічного персоналу
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен також заявила, що перші поставки літаків в Україну мають відбутися цього літа.
Що зміниться після появи F-16
Авіаційний експерт та колишній військовий льотчик Анатолій Храпчинський упевнений, що після появи літаків F-16 в Україні росіянам доведеться змінити тактику. Він упевнений, що українські ВПС досягнуть паритету в небі і зможуть завдавати серйозних втрат ворожій авіації у прикордонній смузі.
Ми зможемо більш ефективно вражати їхні літаки і ракети, і їм буде дуже важко продовжувати використовувати керовані авіабомби КАБ, які їм потрібно запускати з відстані 50−70 км, — зазначив він
Експерти зазначають, що для обслуговування кожного F-16 потрібно близько 10 осіб, включно з двома пілотами. Інструктори, які пройшли навчання в Нідерландах, передаватимуть знання іншим колегам.
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