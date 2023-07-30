Окупанти панікують через прорив ЗСУ на півдні і чекають наступу на Енергодар

Окупанти панікують через прорив ЗСУ на півдні і чекають наступу Енергодар. Про це, зокрема, пише у своєму Телеграм-каналі зрадник України, так званий ‘польовий командир’ терористичної ‘ДНР’ Олександр Ходаковський, який зараз воює на одній із ділянок фронту, передає НСН.

За словами Ходаковського, положення окупаційної армії РФ на Південному фронті погіршується. Високим є ризик нових проривів фронту.

Про це зрадник відверто розказав 30 липня. Зокрема, тривожно Ходаковському за ділянку у районі Старомайорського.

Він каже, що, звільнивши цей населений пункт, Сили оборони України не будують там міцну оборону, а готують новий прорив на схід для звільнення Урожайного.

Противник зробив розмінування… Сьогодні його авіація здійснила вже близько 7 нальотів, активно працює РЕБ на придушення нашого зв’язку, йде артпідготовка… Противник отримав можливість вийти Урожайному у фланг, створивши загрозливе становище нашій обороні, – пише схвильований окупант

Важливо, що, за його словами, Старомайорське-Урожайне не є основним для ЗСУ напрямом. Ходаковський упевнений, що українські війська готують головний прорив у районі Енергодару.

Незважаючи на те, що напрям Старомайорський – Урожайний не є для противника стратегічним у військовому відношенні, будь-яка перемога, правильно розкручена у ЗМІ, дає загальностратегічні дивіденди. Концентруючи зусилля на Запорізькому напрямку та плануючи удар по Енергодару, що додатково підтверджується інтенсифікацією розвідки цього району, противник прагне скувати наші сили і на інших ділянках, утримуючи нас від перекидання підкріплення на важливіші напрямки, де від результату подій залежить доля цього відрізку війни, – пише окупант

Ходаковський переживає через ймовірні плани наступу на Енергодар: скрін

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