Названо найдорожче місто України в плані житла – це не Київ і не Львів

Названо найдорожче місто України за вартістю оренди житла. Усі роки незалежності лідерство утримував Київ, але з початком повномасштабної війни ситуація змінилася. Про це пишуть Економічні новини, передає НСН.

Зазначається, що у кінці 2022 року столицю за вартістю оренди однокімнатної квартири перегнав Львів, а з лютого 2023 року на чолі списку опинився Ужгород.

Яка вартість квартири в Ужгороді

За останні кілька місяців орендні ціни в обласному центрі Закарпаття підвищилися в кілька разів, і сягнули понад 13 тис грн за однокімнатну квартиру. Про це свідчать відкриті дані щомісячного моніторингу Держстату.

Все було забито під «зав’язку»

З 24 лютого 2022 року тренд на зростання орендних цін був характерним для більшості регіонів заходу України, де багато українців шукали прихисток.

“Наприкінці квітня в Ужгороді вже не було вільної нерухомості для оренди”, – згадує власниця місцевої рієлторської агенції Софія Шевкун

У перші пів року панічний ажіотаж упав завдяки деокупації півночі України і виїзду громадян до країн Євросоюзу, але не у Львові та Закарпатті. Тамтешні орендодавці продовжують отримувати ренту від підвищеного попиту. Схоже, ці регіони відображають уявлення українців про найбезпечніші місця для життя.

А що в регіонах, наближених до зони бойових дій? Дніпро вибивається з логіки

Зовсім інша ситуація в регіонах, які розташовані близько до зони боїв або які перебували під окупацією. Там житло очікувано подешевшало.

Однак ця тенденція має винятки. Так, як свідчать відкриті дані, вартість оренди в Дніпрі зросла навіть більше, ніж у Вінниці, Рівному чи Івано-Франківську. Одна з причин – фактор внутрішньо переміщених осіб. Рятуючись від війни в її безпосередній близькості, вони, як правило, обирають найближчу сусідню місцевість.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), у лютому в Харківській (456 тис) та Дніпропетровській (367 тис) областях було найбільше офіційно зареєстрованих ВПО. Однак цінова ситуація там кардинально різниться.

Якщо в Дніпрі ціни виросли, то в Харкові – упали. Річ у тім, що Харків, який приймає багато ВПО з Харківської, Луганської і Донецької областей, має один з найбільших показників з відпливу власного населення в інші регіони і за кордон.

Яка ситуація з житлом у Києві

Столиця України є національним лідером з приймання ВПО. З вересня по січень їх кількість зросла з 164 тис до 225 тис осіб. Проте ціни на житло так само впали. Початок великої війни Київ зустрів з ціною оренди однокімнатної квартири 8,5 тис грн на місяць, через рік ціна становила 7,5 тис грн.

Найімовірніша причина – Київ має великий відплив населення, але, на відміну від Харкова, воно рідше реєструється як ВПО або перебуває за кордоном.

Використані матеріали:

Дані: Держстат, середні споживчі ціни на товари (послуги) у 2021-2023 роках щодо оренди однокімнатної квартири (дані агреговані на рівні областей, хоча розрахунок проводиться на рівні обласних центрів).

Дані щодо ВПО – із звіту МОМ від 23 січня 2023 року.

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