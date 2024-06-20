Новий сервіс: тепер послуги «Нафтогаз» у city24 – як скористатися

Віднині доступні послуги «Нафтогаз» у city24. Розповідаємо подробиці і як скористатися.
Про новий сервіс повідомили у ГК «Нафтогаз України».
Продовжуємо робити наші сервіси ще доступнішими. Відтепер послуги ГК «Нафтогаз України» – у терміналах city24, – йдеться у повідомленні
Які послуги «Нафтогаз» у city24 доступні
Через city24 легко та швидко можна отримати:
- Акт звірки
- Довідка про відсутність заборгованості
- Рахунок на оплату за спожитий газ
Як скористатися сервісом
Щоб скористатися сервісом, виконайте наступні кроки:
- 1️.Знайдіть найближчий термінал city24 на мапі: https://city24.ua/ua/map
- 2️.На головному екрані виберіть розділ “Комунальні послуги”.
- 3️.Введіть “Нафтогаз України” у пошуковому рядку.
- 4️.Натисніть “Сервісні послуги” та виберіть потрібну вам послугу.
- 5️.Введіть номер особового рахунку та прізвище власника.
- 6️.Після формування документа натисніть “Друк”, щоб отримати паперову копію.
Усі послуги для споживачів ГК «Нафтогаз України» безкоштовні.
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