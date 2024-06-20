Новий сервіс: тепер послуги «Нафтогаз» у city24 – як скористатися

Віднині доступні послуги «Нафтогаз» у city24. Розповідаємо подробиці і як скористатися.

Про новий сервіс повідомили у ГК «Нафтогаз України».

Продовжуємо робити наші сервіси ще доступнішими. Відтепер послуги ГК «Нафтогаз України» – у терміналах city24, – йдеться у повідомленні

Які послуги «Нафтогаз» у city24 доступні

Через city24 легко та швидко можна отримати:

Акт звірки

Довідка про відсутність заборгованості

Рахунок на оплату за спожитий газ

Як скористатися сервісом

Щоб скористатися сервісом, виконайте наступні кроки:

1️.Знайдіть найближчий термінал city24 на мапі: https://city24.ua/ua/map

2️.На головному екрані виберіть розділ “Комунальні послуги”.

3️.Введіть “Нафтогаз України” у пошуковому рядку.

4️.Натисніть “Сервісні послуги” та виберіть потрібну вам послугу.

5️.Введіть номер особового рахунку та прізвище власника.

6️.Після формування документа натисніть “Друк”, щоб отримати паперову копію.

Усі послуги для споживачів ГК «Нафтогаз України» безкоштовні.

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