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Новий сервіс: тепер послуги «Нафтогаз» у city24 – як скористатися

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Журналіст
Новий сервіс: тепер послуги «Нафтогаз» у city24 – як скористатися

Віднині доступні послуги «Нафтогаз» у city24. Розповідаємо подробиці і як скористатися.

Про новий сервіс повідомили у ГК «Нафтогаз України».

Продовжуємо робити наші сервіси ще доступнішими. Відтепер послуги ГК «Нафтогаз України» – у терміналах city24, – йдеться у повідомленні

Які послуги «Нафтогаз» у city24 доступні

Через city24 легко та швидко можна отримати:

  • Акт звірки
  • Довідка про відсутність заборгованості
  • Рахунок на оплату за спожитий газ

Новий сервіс: тепер послуги «Нафтогаз» у city24 – як скористатися

Як скористатися сервісом

Щоб скористатися сервісом, виконайте наступні кроки:

  • 1️.Знайдіть найближчий термінал city24 на мапі: https://city24.ua/ua/map
  • 2️.На головному екрані виберіть розділ “Комунальні послуги”.
  • 3️.Введіть “Нафтогаз України” у пошуковому рядку.
  • 4️.Натисніть “Сервісні послуги” та виберіть потрібну вам послугу.
  • 5️.Введіть номер особового рахунку та прізвище власника.
  • 6️.Після формування документа натисніть “Друк”, щоб отримати паперову копію.

Усі послуги для споживачів ГК «Нафтогаз України» безкоштовні.

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