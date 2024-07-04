На війні загинув письменник Василь Паламарчук (фото)

На війні загинув письменник Василь Паламарчук, який встав на захист України ще у 2014 році, а під час повномасштабного вторгнення знову не зміг залишитися осторонь.

Про загибель письменника повідомила пресслужба Олешківської територіальної громади, звідки родом він був.

На східному напрямку під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, військовий, письменник Василь Паламарчук – коханий чоловік та люблячий батько трьох дітей, – йдеться у повідомленні громади

Зазначається, що життя письменника обірвалося вчора, 3 липня.

Загинув письменник Василь Паламарчук

Близька знайома Паламарчука Олена Каспіркевич повідомила, що Василь загинув на Донеччині.

Василь Паламарчук родом з Херсонщини. Він був не лише військовим, але й активним громадським діячем, відверто критикував керівництво армії та владу за проблеми з оборонними спорудами, мобілізацією та демобілізацією.

До війни Василь працював адвокатом. Його військовий шлях почався ще у 2014-2015 роках, коли він брав участь в АТО у складі 28-ї окремої механізованої бригади. З початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Василь одразу вступив до лав територіальної оборони. Він брав участь у звільненні Бучі, в той час, як його родина рятувалася від окупації з Олешок на Херсонщині.

Василь Паламарчук також був автором книги «Військовий непотріб», де розповідав про будні звичайних солдатів на війні.

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