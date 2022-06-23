На полицях українських супермаркетів почала з’являтися сіль: скільки коштує

На полицях українських супермаркетів почала з’являтися сіль, як вітчизняного, так і іноземного виробництва. Криза, яка розпочалася після зупинки через бойові дії заводу «Артем-сіль», потроху завершується, повідомляє NNS. І це гарна новина, адже у розпалі сезон консервації, і сіль зараз користується попитом більше, ніж в інші пори року.

Наразі в українських супермаркетах почала з’являтися сіль з Чехії, Туреччини та Італії за доступними цінами. Зокрема, таку продукцію вже можна знайти в супермаркетах «Сільпо» у Дніпрі. Про це пише місцеве видання «Наше місто».

Кам’яна харчова йодована сіль виробництва Чехії тут коштує 19,99 гривні за кілограм. Така ж цінова політика і щодо турецької продукції.

Італійську морську сіль крупного помелу продають за 29,89 гривні.

А от кам’яна сіль з українського Запоріжжя обійдеться в 27,99 гривні за кілограмову пачку.

Примітно, що біля пакетів солі немає черг. Працівники торговельної мережі не встановлювали обмежень на купівлю дефіцитного товару.

Раніше стало відомо, що турецьку сіль реалізують в мережі супермаркетів АТБ. 750-грамова пачка реалізується за ціною близько 17 грн. За даними покупців, продукція відмінної якості, але її складно знайти в супермаркетах – швидко змітають з полиць.

Кам’яної солі вітчизняного виробництва в АТБ поки що немає. На полицях магазинів можна знайти лише харчову морську сіль марки «Своя лінія» по ціні 27.90 грн за кілограм.

А от у супермаркетах мережі «Варус» в наявності стара добра «Артемсіль». Принаймні, цей товар доступний для замовлення на сайті компанії. Артемівську сіль продають по 8,1 грн за 1,5-кілограмову пачку.

Також у «Варусі» є кам’яна сіль «Козаченьки» по 16,39 грн за 800 г і йодована сіль цієї ж марки, яку продають по 25 грн за 200-грамову упаковку.

Мережа супермаркетів Сільпо відновлює продаж солі виробництва Артемсіль