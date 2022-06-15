Україна
Тег:

Мережа супермаркетів Сільпо відновлює продаж солі виробництва Артемсіль

Дата
Сильпо начинает продажу соли производства Артемсоль

Українська мережа супермаркетів “Сільпо” повідомила приємну новину. Співробітникам вдалося доставити залізницею 300 тонн кам’яної йодованої солі і магазини відновлюють продаж солі виробництва Артемсіль

Очікується, що дефіцитний товар вже найближчими днями повернеться на полиці магазинів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Мережа супермаркетів Сільпо відновлює продаж солі виробництва Артемсіль

Сіль найбільшого українського підприємства почала пропадати у магазинах ще у квітні. До цього призвели активні воєнні дії на Донеччині. Незабаром стало відомо, що виробництво поставили на паузу. Це спричинило небувалий попит серед покупців. У мережах не змогли оперативно забезпечити пропозицію, що спричинило паніку серед українців.

У прес-службі “Сільпо” повідомили, що представникам мережі вдалося знайти запаси підприємства “Артемсіль” та запропонувати їх покупцям у супермаркетах.

Зазначено, що за останній місяць до супермаркетів привезли сіль Solino та Kujawska із Польщі. Також продовжуються постачання солі італійської торгової марки Sosalt. У червні мережа імпортує 200 тонн солі польського, турецького, болгарського та румунського виробництва.

Вартість солі через ажіотаж злетіла в рази. Кілограмова пачка товару у деяких торгових точках сягає 100 гривень. При цьому складно знайти саме кам’яну кухонну сіль без домішок.

Мережі АТБ, Сільпо та Фора відреагували на дефіцит солі в Україні – подробиці

To Top