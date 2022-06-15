Мережа супермаркетів Сільпо відновлює продаж солі виробництва Артемсіль

Українська мережа супермаркетів “Сільпо” повідомила приємну новину. Співробітникам вдалося доставити залізницею 300 тонн кам’яної йодованої солі і магазини відновлюють продаж солі виробництва Артемсіль

Очікується, що дефіцитний товар вже найближчими днями повернеться на полиці магазинів.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Сіль найбільшого українського підприємства почала пропадати у магазинах ще у квітні. До цього призвели активні воєнні дії на Донеччині. Незабаром стало відомо, що виробництво поставили на паузу. Це спричинило небувалий попит серед покупців. У мережах не змогли оперативно забезпечити пропозицію, що спричинило паніку серед українців.

У прес-службі “Сільпо” повідомили, що представникам мережі вдалося знайти запаси підприємства “Артемсіль” та запропонувати їх покупцям у супермаркетах.

Зазначено, що за останній місяць до супермаркетів привезли сіль Solino та Kujawska із Польщі. Також продовжуються постачання солі італійської торгової марки Sosalt. У червні мережа імпортує 200 тонн солі польського, турецького, болгарського та румунського виробництва.

Вартість солі через ажіотаж злетіла в рази. Кілограмова пачка товару у деяких торгових точках сягає 100 гривень. При цьому складно знайти саме кам’яну кухонну сіль без домішок.

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