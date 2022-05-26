Мережі АТБ, Сільпо та Фора відреагували на дефіцит солі в Україні – подробиці

В Україні після зупинки найбільшого підприємства із солевидобутку “Артемсіль” виник дефіцит солі на прилавках супермаркетів. Громадяни у паніці за тиждень розкупили всі запаси солі, створивши штучний дефіцит. Найбільші мережі відреагували на дану ситуацію і розповіли що буде з поставками солі

У найбільших торгових мережах АТБ, Сільпо та Фора заспокоїли українців, запевнивши їх, що сіль буде. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Керівництво мережі АТБ прокоментувало, що дефіциту солі, зокрема в їхній мережі супермаркетів, бути не повинно. Сіль імпортуватимуть, і вона буде дорожчою через складну логістику у воєнний час. Продукт переправляють не через порти, які наразі заблоковані, а через материкову частину Європи.

У компанії Nestle, яка виготовляє консервацію та приправи “Торчин”, повідомили, що зупинка заводу “Артемсоль” на їхню роботу не вплине, оскільки є й інші постачальники. Така сама ситуація і у Ніжинського консервного заводу, що входить до корпорації Fozzy.

Сільпо та Фора вже почали замовляти сіль у Дрогобицького солевиварювального заводу. Також мережа Сільпо планує щомісячні поставки до своїх магазинів 200 тонн солі, зокрема з Польщі, Румунії та Туреччини. Перші партії надійдуть до українських супермаркетів вже у червні.

“Підприємство “Артемсіль” у квітні призупинило роботу через бойові дії в Донецькій області. Тому, щоб забезпечити сіллю всіх українців…ми домовилися про постачання цього продукту з виробниками в Україні та за кордоном. У квітні ми почали співпрацювати з одним із найстаріших підприємств у Європі – Дрогобицьких солеварень у Львівській області. Також знайшли нових постачальників у Польщі, Румунії та Туреччині. Перші партії Куявської солі з Польщі почали отримувати кілька тижнів тому”, – повідомили у Сільпо.

В інших галузях дефіциту солі виробники також не відчувають. Так, керівник компанії “Барком”, що випускає м’ясні вироби під брендом “Домашня ковбаска”, каже, що для своєї продукції вони використовують імпортну сіль, яка містить необхідні консерванти. У “Артемсолі” такого продукту немає, і вони там сіль не закуповували.

Дефіцит солі в Україні – де можна купити та яка вартість продукції