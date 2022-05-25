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Дефіцит солі в Україні – де можна купити та яка вартість продукції

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Вітчизняні покупці відчули дефіцит солі, але придбати звичний на українській кухні продукт можливо. Яка ситуація на ринку

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

З полиць українських супермаркетів та крамниць почала зникати сіль від вітчизняного виробника «Артемсіль», який припинив роботу через активні бойові дії в районі видобутку цієї корисної копалини.

Дефіцит солі в Україні – де можна купити та яка вартість продукції

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Так, сайт наймасовішої української мережі супермаркетів АТБ інформує, що солі харчової від «Артемсолі» немає в наявності. Жодна інша сіль в онлайн-супермаркеті цієї мережі не продається.

Зник продукт від «Артемсолі» й у інших мережевих супермаркетах, та вони принаймні пропонують альтернативи. Так, у «Сільпо» можна придбати італійську морську йодовану сіль дрібного помелу, у «Ашані» – французьку морську сіль власної торгової марки, а у Novus – українську морську йодовану сіль.

Разом з тим, продукція «Артемсолі» доступна для покупців на популярному сайті приватних оголошень OLX. Ціни різноманітні, але навіть найменші в рази перевищують вартість цього продукту до початку проблем із підприємством у місті Соледар

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Крім української солі продавці пропонують і зарубіжну продукцію – польську та румунську.

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Українські соцмережі традиційно жартують на тему дефіциту солі.

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Українці жартома зв’язали із дефіцитом солі навіть історію із недавніми заявами проросійського політика Віктора Медведчука про п’ятого президента Петра Порошенка.

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Мемами відзначилися також постачальники продуктів харчування.

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Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

Що буде з сіллю? Підприємство “Артемсіль” зупинило роботу через обстріли

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