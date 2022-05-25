Дефіцит солі в Україні – де можна купити та яка вартість продукції

Вітчизняні покупці відчули дефіцит солі, але придбати звичний на українській кухні продукт можливо. Яка ситуація на ринку

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Главком.

З полиць українських супермаркетів та крамниць почала зникати сіль від вітчизняного виробника «Артемсіль», який припинив роботу через активні бойові дії в районі видобутку цієї корисної копалини.

Так, сайт наймасовішої української мережі супермаркетів АТБ інформує, що солі харчової від «Артемсолі» немає в наявності. Жодна інша сіль в онлайн-супермаркеті цієї мережі не продається.

Зник продукт від «Артемсолі» й у інших мережевих супермаркетах, та вони принаймні пропонують альтернативи. Так, у «Сільпо» можна придбати італійську морську йодовану сіль дрібного помелу, у «Ашані» – французьку морську сіль власної торгової марки, а у Novus – українську морську йодовану сіль.

Разом з тим, продукція «Артемсолі» доступна для покупців на популярному сайті приватних оголошень OLX. Ціни різноманітні, але навіть найменші в рази перевищують вартість цього продукту до початку проблем із підприємством у місті Соледар

Крім української солі продавці пропонують і зарубіжну продукцію – польську та румунську.

Українські соцмережі традиційно жартують на тему дефіциту солі.

Українці жартома зв’язали із дефіцитом солі навіть історію із недавніми заявами проросійського політика Віктора Медведчука про п’ятого президента Петра Порошенка.

Мемами відзначилися також постачальники продуктів харчування.

Нагадаємо, що найбільше в Європі підприємство з солевидобутку ДП «Артемсіль» через бойові дії зупинило роботу у квітні. Запас готової продукції вивезли того ж місяця.

Що буде з сіллю? Підприємство “Артемсіль” зупинило роботу через обстріли