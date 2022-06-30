На кого обміняли українських військовополонених 29 червня (відео)

У середу, 29 червня, відбувся масштабний обмін полоненими між Україною та росією. Стало відомо, на кого обміняли українських військовополонених, передає NNS, посилаючись на «Патріот Донбасу». Відео підготовки до обміну, на якому російські полонені розповідають про себе, показали журналісти.

Серед обміняних є як командири, так і рядовий склад з росії та угрупувань “ДНР” і “ЛНР”.

Серед російських військових, яких повернули до країни-агресора:

снайпери;

льотчик-майор;

старші сержанти, які були водіями;

капітан-штурман;

близько 90% рядових солдатів;

один командир відділку;

прапорщики;

лейтенант;

командир взводу;

двоє навідників танків;

телефоніст;

командир танку;

сержанти;

розвідники-телефоністи;

гранатометники;

сержант відділення гранатометників;

старший лейтенант, командир танкового взводу;

один вагнерівець, який представився “охоронцем”.

Нагадаємо, 29 червня проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов». Практично всі українські військовослужбовці, які повернулися додому внаслідок цього обміну, мають важкі поранення і увіччя.