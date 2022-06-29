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Найбільший обмін: Україна звільнила 144 захисників, з них 95 – оборонці “Азовсталі”

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144 захисників

У межах чергового обміну Україні вдалося визволити з полону окупантів ще 144 захисників, більшість з яких – оборонці «Азовсталі».

Це найбільший обмін з початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає NNS.

Так, серед 144 звільнених — 95 оборонців «Азовсталі», зокрема 43 військовослужбовці полку «Азов». Загалом вдалося визволити:

  • 59 бійців Національної гвардії;
  • 30 — Військово-морських сил;
  • 28 — Збройних сил України;
  • 17 — Державної прикордонної служби України;
  • 9 — Територіальної оборони;
  • 1 — Національної поліції України.

У переліку є 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилося 65 років, наймолодшому — 19.

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок.

У Міноборони зазначають, що всі поранені отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу. Також розвідники наголошують, що координаційний штаб продовжує свою роботу з повернення усіх полонених захисників.

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