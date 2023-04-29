Бахмут та Мар’їнка в епіцентрі боротьби – що відбувається на фронті 29 квітня

Повномасштабна війна в Україні триває вже чотириста тридцяту добу. Про ситуацію на фронті 29 квітня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті 29 квітня

Минулої доби російська федерація завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках . Нажаль є влучання. Загинули та отримали поранення мирні люди. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог цинічно продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права.

Загалом протягом минулої доби, противник здійснив пуск 23 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555. Нашими захисниками знищено 21 крилату ракету, а також – два БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударних дрони.

Від ракетного терору росіян постраждали міста Умань на Черкащині, Дніпро, а також Українка на Київщині. За попередньою інформацією загинуло понад 20 цивільних осіб, серед них 5 дітей. Під завалами залишаються люди, тривають пошукові роботи. Пошкоджено понад 10 багатоквартирних будинків та інша цивільна інфраструктура. Також ворог завдав 36 авіаційних ударів. Застосовуючи керовані авіаційні бомби, росіяни атакували Чернігівщину, внаслідок чого в населеному пункті Костобобрів розбомбили 8 цивільних будинків. Окрім того, ворог здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив 48 атак на зазначених ділянках фронту.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках зберігається військова присутність противника у прикордонних з Україною районах російської федерації. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка, Леонівка, Костобобрів, Грем’яч, Ромашкове; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Малинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Камянське, Іванівка Запорізької області; Республіканець, Томарине, Тягинка, Херсон, Білозерка та Янтарне Херсонської області. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки.

Що відбувається на окупованих територіях

Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області, військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів.

Противник посилив фільтраційні заходи на тимчасово захопленій території Херсонської області. Зокрема, в населених пунктах Малоолександрівка, Новомиколаївка, Скадовськ та Лазурне, проводяться масові обшуки жилих приміщень та перевірка телефонів. Основну увагу приділяють мешканцям, які мають сімкарти українських операторів.

Ситуація на фронті 29 квітня: успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 4 пункти управління, склад боєприпасів та 4 райони зосередження живої сили противника.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3697 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,

артилерійських систем – 2908 (+3) од,

РСЗВ– 543 (+0) од,

засоби ППО ‒ 294 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),

крилаті ракети ‒ 932 (+21),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,

спеціальна техніка ‒ 355 (+2).

Дані уточнюються

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