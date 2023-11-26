Окупанти запустили по Україні 87 дронів: Генштаб про ситуацію на фронті 26 листопада і ворожі атаки

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сорок першу добу. Про ситуацію на фронті 26 листопада, втрати окупантів, успіхи ЗСУ і ворожі атаки НСН розповідає, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 26 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 9-ма ударними БпЛА типу «Shahed».

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136».

Також, минулої доби російські окупанти завдали повітряного удару по Україні, застосувавши 87 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Білогорівка Луганської області; Терни, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 4 атаки.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.

На Мар’їнському напрямку противник вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів ворога.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 1070 окупантів, 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 93 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 29 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 324830 (+1070) осіб,

танків ‒ 5513 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 10279 (+16) од,

артилерійських систем – 7874 (+23) од,

РСЗВ – 907 (+2) од,

засоби ППО ‒ 597 (+1) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 5901 (+93),

крилаті ракети ‒ 1565 (+0),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10288 (+29) од,

спеціальна техніка ‒ 1113 (+1)

Дані уточнюються.

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