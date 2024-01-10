Знищили 800 окупантів і 67 одиниць техніки: ситуація на фронті 10 січня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот вісімдесят шосту добу. Про ситуацію на фронті 10 січня, успіхи ЗСУ і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Ситуація на фронті 10 січня

Протягом минулої доби відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, окупанти атакували Україну 3 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”, з яких 1 знищено нашою протиповітряною обороною. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, територія та приміщення дитячого оздоровчого центру, а також інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Веселе, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Нове, Нью-Йорк, Олександропіль, Новобахмутівка, Авдіївка, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисники відбили 5 атак окупантів східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 15 атак.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку противника біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії на позиції Сил оборони.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засоби противника.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 800 російських окупантів, 2 танки, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 засіб ППО, 11 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 23 автомобіля та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 366790 (+800) осіб,

танків ‒ 6038 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 11216 (+13) од,

артилерійських систем – 8684 (+12) од,

РСЗВ – 956 (+2) од,

засоби ППО ‒ 639 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6834 (+11),

крилаті ракети ‒ 1805 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11575 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 1336 (+3)

Дані уточнюються.

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