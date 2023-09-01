Поки окупанти шукають своїх дезертирів, ЗСУ наступають – що відбувається на фронті 1 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот п’ятдесят п’яту добу. Про ситуацію на фронті 1 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Уночі 1 вересня 2023 року ворог завдав удару крилатими ракетами «Калібр». Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря, а саме з району Феодосії у Криму.

Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога.

Загальна ситуація на фронті 1 вересня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

В напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка, мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 44 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Козачої Лопані Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, зокрема, Соснівка, Карповичі Черніговської області, Середина-Буда, Волфине, Ромашкове, Шалигине, Нова Слобода Сумської області та Вовчанськ, Хрипуни, Караїчне, Мала Вовча, Бологівка, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Борова, Куп’янськ, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Чернещини Харківської області, Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області, Рай-Олександрівки Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка, Твердохлібове Луганської області та Роздолівка, Никифорівка, Верхньокам’янське, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Богданівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Дружба, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Орлівка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорвіка, Побєда, Мар’їнка, Курахово, Новомихайлівка, Катеринівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Оріхова Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Новодарівка, Малі Щербаки, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Лобкове, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки та Ольгівки Херсонської області, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Станіслав, Ольгівка, Понятівка, Велетенське, Антонівка Херсонської області.

Що відбувається на окупованих територіях

У тимчасово окупованій Брилівці Херсонської області російські окупанти проводять активні пошуки трьох своїх військовослужбовців – дезертирів, які ніби-то залишили місце своєї служби, перевдяглись у цивільний одяг та переховуються.

Також російська окупаційна влада продовжує проведення підготовки до так званих «виборів» на захоплених територіях України. Зокрема, на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти, через підконтрольних пропагандистів, місцеві газети і передвиборчі листівки розповсюджують інформацію про те, що згідно з даними «всеросійського центру вивчення суспільної думки» політична партія «єдіная росія» отримає першість у тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Окупанти повідомляють, що за вказану партію ніби-то готові проголосувати 89% «виборців», які визначились з вибором та 80% від тих, хто має намір взяти участь у голосуванні.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил Оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції та 2 радіолокаційні станції противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 470 окупантів, 23 танки, 9 бойових броньованих машини, 23 артилерійські системи, 1 РСЗВ, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 33 автомобіля та 1 одиниця спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 263490 (+470) осіб,

танків ‒ 4459 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 8613 (+9) од,

артилерійських систем – 5530 (+23) од,

РСЗВ – 735 (+1) од,

засоби ППО ‒ 500 (+0) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня– 4421 (+4),

крилаті ракети ‒ 1445 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8009 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 831 (+1).

Дані уточнюються.

Ще новини України: Окупанти атакували на п’яти напрямках: що відбувається на фронті 31 серпня